告惡房東張淑晶索討百萬元借款 舉證不足判敗訴定讞

2018年03月20日 11:36 中時 林偉信

惹上多起租屋糾紛的惡房東張淑晶，遭盧姓女子控告借款百萬投資宏達電股票慘遭套牢，事後竟不還錢，盧女打官司索討，台北地院考量盧女無法提出借據等事證，因舉證不足判張女勝訴免賠，盧女不服提上訴，高院駁回定讞。

盧女指出，2011年4月間張淑晶買了50張宏達電股票，之後股價狂跌，張女宣稱被追繳的很厲害，向她借款100萬元救急，但至今分文未還，2014年她向張女催討借款，張女竟藉口「資金虧損已達9千多萬」推託，她認為張女根本沒有意願還錢，憤而提告。

北院認為盧女舉證不足判她判訴，她不服提上訴，高院認為依證據資料只能證明盧女匯款100萬元到張淑晶的銀行帳戶，且按照雙方通話錄音只能證明2人應有合作投資不動產及股票，因不能證明張女向盧借款，判盧女敗訴確定。

盧女還指控張女未經允許提領她帳戶內200萬元，打官司欲討回，一審判張女免還，高院認為張女無法證明受對方委託提款，且未證明已歸還款項，逆轉改判她須返還200萬元。可上訴。

此外，張淑晶在4年前與合夥人黃鐸派一名廖姓員工，到出租套房安裝冷氣室外機鐵架，但卻沒提供安全設備，致廖男不慎踩破雨遮從2樓摔死，張女、黃男又無視停工禁令偷偷施工，上周最高法院將張、黃各判刑7月、8月、可易科罰金定讞。

(中時)