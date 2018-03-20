夜店殺警案 共犯林立凡判刑9年定讞

2018年03月20日 11:38 中時 林偉信

備受矚目的台北市信義區夜店薛貞國殺警案，去年底高院將「富二代」曾威豪、劉芯彤夫妻加重改判10年、9年，另有被告從一審判刑8月改加重為7年半。案發後2年才被警逮獲參與殺警的林立凡，高院將他判刑9年，他認為量刑太重上訴求輕判，最高法院駁回定讞。

2014年9月13日凌晨2點多，曾威豪及女友劉芯彤在信義區SPARK夜 店消費，曾因酒醉與安管人員衝突後，2人打電話給蕭叡鴻抱怨，蕭 為替2人出頭，糾集人馬到夜店理論。

蕭等70多人前往SPARK，刑警薛貞國獲報前往查看並表明警察身分 ，因責備曾等人吵鬧行為，引起不滿，除出手毆打薛，還高喊「殺死 他、拖出去」，薛遭痛毆致死。

本案高院審理中追加2名被告共為68人，高院認定曾威豪等40人涉犯傷害致死罪、其餘被告觸犯聚眾鬥毆致死助勢罪，刑度也加重；率眾前往的主謀蕭叡鴻加重改判12年，「黑二代」萬少丞加重改判8年 8月、「星二代」易寶宏也從8年改判9年。

案發2年2月後，檢、警將林立凡拘提到案並羈押且另行起訴，台北地院考量林男與死者家屬以80萬元達成調解，將他判刑10年10月，高院改判刑9年，但林主張他當時才19歲，對法律無知，上訴最高法院請求輕判並讓他交保，最高法院駁回、判刑9年確定。

(中時)