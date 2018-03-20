夜店殺警案 共犯林立凡判刑9年定讞

友善列印
中時

備受矚目的台北市信義區夜店薛貞國殺警案，去年底高院將「富二代」曾威豪、劉芯彤夫妻加重改判10年、9年，另有被告從一審判刑8月改加重為7年半。案發後2年才被警逮獲參與殺警的林立凡，高院將他判刑9年，他認為量刑太重上訴求輕判，最高法院駁回定讞。

2014年9月13日凌晨2點多，曾威豪及女友劉芯彤在信義區SPARK夜 店消費，曾因酒醉與安管人員衝突後，2人打電話給蕭叡鴻抱怨，蕭 為替2人出頭，糾集人馬到夜店理論。

蕭等70多人前往SPARK，刑警薛貞國獲報前往查看並表明警察身分 ，因責備曾等人吵鬧行為，引起不滿，除出手毆打薛，還高喊「殺死 他、拖出去」，薛遭痛毆致死。

本案高院審理中追加2名被告共為68人，高院認定曾威豪等40人涉犯傷害致死罪、其餘被告觸犯聚眾鬥毆致死助勢罪，刑度也加重；率眾前往的主謀蕭叡鴻加重改判12年，「黑二代」萬少丞加重改判8年 8月、「星二代」易寶宏也從8年改判9年。

案發2年2月後，檢、警將林立凡拘提到案並羈押且另行起訴，台北地院考量林男與死者家屬以80萬元達成調解，將他判刑10年10月，高院改判刑9年，但林主張他當時才19歲，對法律無知，上訴最高法院請求輕判並讓他交保，最高法院駁回、判刑9年確定。

(中時)

告惡房東張淑晶索討百萬元借款 … 大同分局延平所員警協助港女尋回…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。