大同分局延平所員警協助港女尋回手機

2018年03月20日 11:39 中時 謝明俊

1名來台觀光的余姓香港籍女子，日前到迪化街逛街時，不慎將手機留在計程車上，余女因當天晚上就要搭機回港，焦急不已，經求助大同分局延平所員警，迅速找到計車歸還余女手機，讓余女對台灣警察熱心助人大為讚揚。

據悉，近日引台港社會極度關注的香港籍女子潘曉穎命案，潘女父親來台尋女，第1站就是至大同分局延平所報案，在所方及分局其它單位全力慎重處理下，讓命案水落石出，茵此，延平所員警在遇到有外籍觀光客前來求助時，都會特別謹慎協處。

余姓香港籍女觀光客，是在日前前往北市迪化街霞海城隍廟觀光，搭乘計程車至迪化街與永昌街路口下車時，不慎將手機遺留在車上，由於她晚間就要返回香港，心急如焚下，前往大同分局延平派出所求助。

當時擔服備勤的警員林哲緯，詢問余女的行車路線後，立即調閱迪化街沿線監視器，仔細交叉比對每1輛計程車車牌，再核對下車時間，只要可能是余女所搭乘的計程車，都一一打電話詢問，很快地便聯絡到車行，司機發現手機確實在車上，馬上答應送到派出所，當林員轉知這好消息時，余女與其同行友人表示不敢置信，對臺灣警方熱心助人態度大為讚揚，不久後，司機便將手機送至延平所，再順道將一行人載往飯店準備回國。

余女稱目前香港來臺灣不容易，在遺失手機後，一想到用心拍攝的照片全都隨著手機付諸東流，心情大受影響，但臺灣警方如此熱心的為民服務，這倒也為本次自由行添增了一段難忘的小插曲。

(中時)