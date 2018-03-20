指議會拿刀子亂砍預算 議會批涂醒哲亂講話

議員黃秋澤批嘉義市長涂醒哲愛亂講話，又不知虛心檢討。（呂妍庭攝）

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議員廖天隆當場邀市長涂醒哲捐款，「你捐多少，我捐多少」，未涂醒哲正面回應。（呂妍庭攝）
嘉義市長涂醒哲19日指議會拿刀亂砍預算，20日卻反指是媒體唯恐天下不亂。（呂妍庭攝）

(12:55更新)因市府補助身障團體辦活動的100萬元預算補助被刪，嘉義市長涂醒哲19日指議會是拿刀子亂砍，今20日在議會遭多位議員砲轟是亂講話，涂醒哲未否認他有講過此番言論，卻反指是媒體唯恐天下不亂，讓議員黃秋澤忍不住批他愛亂講，又不知虛心檢討，要他穩定點，臨時會結束後，議長蕭淑麗也強調，府貴關係重在溝通，重在協調，盼涂醒哲日後對外言論要謹慎，尤其拿刀亂砍這句話讓認真審預算的議員無法認同，更是破壞府會和諧的最大亂源之一。

今臨時會最後1天，身障團體100萬元經費成議員討論焦點，包括吳上明、傅大偉等人皆說弱勢團體需要我們支持，且100萬元不算多，希望有所轉圜，黃秋澤更當場還原當天情況，指當天審查預算時，因市府相關預算106年度已比105年度少編50萬元，107年度又多編50萬元，他只是在詢問預算內容，不知誰喊「刪100萬」，加上社會局未當場說明，才會導致這筆預算遭誤刪，要怪就怪市府預算被刪還當啞巴。

議員廖天隆也說，弱勢團體當然要關心，但此次臨時會是審追加減預算，市府未來應在總預算來爭取，甚至當場邀涂醒哲一起捐款、募款，「你出多少，我就捐多少」，但涂醒哲未就此回覆，只說會了解一下法律層面，看能不能再追加減。

蔡文旭說，這100萬元是溝通協調的問題，當天大家都沒有意願要刪，可以再溝通協調，不過包括王美惠、蔡榮豐都說，追加減預算聯審在上周會前會前大家都有共識，刪除的預算亦是共識，建議市府可在日後再進行追加。

面對黃秋澤指市府預算自己沒看好，事後還對外亂講話，罵涂醒哲愛亂講話，「講完又道歉」，但涂醒哲卻說是媒體唯恐天下不亂，要議員不要掉入陷阱、不要太在意，當場反被黃秋澤提醒他要多注意，不要讓人看笑話。蕭淑麗也說，追加減預算議會依法送審，大家取得共識，採多數決，涂醒哲對外放話是破壞府會和諧，不希望府會溝通因涂市長不當言論，造成市民權益受損，市政推動受阻。

(中時)

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