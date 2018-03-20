南方資料特展高雄舉行 展現台灣與東南亞關連性

國台圖在高雄舉辦辦「望見南方-館藏舊籍南方資料館」特展，展出一些珍貴史料。（國台圖提供）

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國立台灣圖書館與高雄市高雄市立圖書館合作，3月20日至5月27日舉辦「望見南方-館藏舊籍南方資料館」特展，藉由珍貴的南方資料介紹台灣與東南亞的歷史，歡迎民眾前往參觀！

教育部所屬館所-國立台灣圖書館前身為「台灣總督府圖書館」，除了保存珍貴的台灣資料之外，二次大戰以後接收日據時期所成立之「南方資料館」館藏，教育部長期挹注經費補助國臺圖進行特色館藏暨數位資源充實、館藏舊籍日本文獻數位化等計畫，希望對於日本舊籍及南方資料作一系統性整理，未來可作為研究、國際交流之用。

「從高雄望見南方─國立臺灣圖書館南方資料特展」，特別展出「高雄市略圖」及「南洋資源經濟地圖」兩張地圖，這兩張地圖都是首度公開，「高雄市略圖」繪於日據時代後期，從圖上可以看到高雄位於臺灣前往東南亞的門戶位置。

「南洋資源經濟地圖」則由台灣總督府外事部繪製、南洋協會台灣支部於1941年發行，除了彰顯高雄連結東南亞的重要位置之外，圖上標示出木材、胡椒、橡膠、米等東南亞各地的主要物產，皆是數百年來列強著眼的重要物資，足見東南亞是各國勢力競逐的兵家必爭之地，透過史料的呈現，將發現台灣與東南亞的關係相當密切，「南方」離我們一點也不遠！

(中時)

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