《蘋果日報》裁員開第一槍　岡山印刷廠關廠、裁30人

《蘋果日報》裁員開第一槍，岡山印刷廠所有生產線昨關閉，將裁30人。（圖／資料照片）

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中時電子報

《蘋果日報》裁員開第一槍。位於高雄的岡山印刷廠昨起關閉所有生產線，40多名員工將資遣3/4，僅留任約10人，且留下來的員工必須轉至桃園新屋印刷廠工作。《蘋果》工會昨發書面說明，指被資遣員工除可領取法定資遣費，還會發給補償金，改到新屋廠工作的員工則會給付交通和通信津貼。

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《蘋果》社長陳裕鑫今接受《中時電子報》電話採訪時，僅強調「沒有資遣」，並要記者改打爆料專線，指爆料專線會告知更詳細的資訊；不過上周五網路媒體《上報》寫《蘋果》裁員2成，以及關閉岡山印刷廠及捷運報《爽報》時，陳裕鑫也是否認，僅承認當時的總編輯宋伯東走人。

《蘋果》稍晚回電，證實因全球報紙不景氣，為撙節開支，即起岡山和新屋廠整合作業，現有岡山廠員工會協助轉任公司其他單位，不留任者則會給予優於《勞基法》的資遣條件。

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《蘋果》岡山印刷廠成立15年，現有40多名員工，昨起所有生產線已關閉，預計最多留用10人，全數轉至新屋廠工作，其餘30多人將分兩批資遣，第一批做到3月底，第二批做到4月中旬。

《蘋果》工會昨發書面說明，指經過和公司協商，公司同意給予優於《勞基法》的資遣條件，除法定資遣費，依比例給予前3個月的年終獎金外，還會給予補償金，但未說明補償金如何計算。至於轉至新屋廠工作的員工，則會給予交通和通信津貼。

(中時電子報)

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