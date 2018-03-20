專訪／回台拍《翻牆》少賺數千萬！「傻子」何潤東：我享受這個過程！

2018年03月20日 11:38 中時 林淑娟

何潤東。（粘耿豪攝）

何潤東。（粘耿豪攝）

何潤東。（粘耿豪攝）

何潤東。（粘耿豪攝）

何潤東去年在陸劇《那年花開月正圓》以無敵暖男吳聘一角深受觀眾喜愛，聲勢正好時，他卻選擇回台灣製作、導演並主演TVBS《翻牆的記憶》，從籌備到播出花了大半年，這段時間他往外推的戲約、活動、代言保守估計超過台幣6000萬，換來的是身心俱疲、氣喘發作，老婆Peggy還發現他前幾天在睡夢中哭泣。對於朋友說他是傻子、選擇一條比別人艱難的路，他說：「我不覺得辛苦，反而享受這個過程。」

很多人好奇他何以選擇這條難走的路，還身兼四職拍這部以校園霸凌為故事主軸的不討喜題材？何潤東說，全是為了理想！「我是可以選擇不走這條路，在內地好好當演員、拍戲賺錢就好，也不用操這麼多心」，但他就是覺得，這題材是他很想拍的，加上覺得台灣的戲劇一直以來都是在拍偶像劇，都是同樣類似的哏、類似的拍法，10多年前看到的「女生跌倒被男生抱住」，或是「男生洗澡女主角突然間衝進來」的那種偶像劇哏，到現在還一直在用，他希望可以試試看拍出不一樣的作品，或許觀眾不一定會接受，但至少可以給觀眾不一樣的東西，「很不想要外界一直這樣看待台灣的戲，我們該做的是帶領觀眾」！

他的氣喘宿疾原本已經約半年沒發作，前陣子因為太疲累又頻頻復發，「已經好幾年沒有這麼嚴重，一天要噴好幾次藥，有時是睡到一半喘醒過來」，更誇張的是，老婆Peggy日前說他睡到一半竟然在哭，「我沒意識到自己在哭，只是覺得在夢中被綁住了，掙脫不出來的感覺，可能是緊繃太久了。因為這部戲要擔負的責任太多、想改革的東西也太多，想要什麼都顧好。」

他身兼四職製作這部戲卻分文未取，還自掏腰包投入千萬製作費，且少賺超過6000萬，甚至累到賠上健康，外人看起來真是血本無歸，但他說，自己從來沒想要靠這部戲賺錢，「我去拍一部戲的片酬就已經遠超過這部戲的整體製作費，之前在大陸也有人找我當合作做戲，還是一個大IP，但我希望第一部戲一定要是原創，且要回台灣拍。我有這個理想，卻不知道這個市場會不會認可我的付出，或者因為無法改變的收視率制度，我最後成為炮灰，但我不會後悔，因為我很喜歡做這件事，喜歡努力活著的感覺」。

他雖然沒有被這過程嚇到，但坦言確實會把人掏空，所以必須要緩一緩才能再當導演，且下次當導演就不會同時當演員，讓自己專心當導演就好，而往後每一個下一次，他都會讓自己重新歸零，不會把這部戲的任何影子帶到下一部戲。現在的他，先投入《鄧麗君之我只在乎你》拍攝，生小孩大計也是半年後的事，他坦言最近確實有點累了，希望步調改變，之後也會調整生活模式。

(中時)