日本地院駁回禁止假處分 玄海核電廠將重啟

福島核災令日本民眾餘悸猶存，儘管日本市民團體訴請禁止重啟，不過佐賀地方法院20日已駁回禁止玄海核電廠重啟發電的假處分，該電廠3號機將如期於23日重啟。（中央社）

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日本市民團體認為九州電力公司位於佐賀縣玄海町的玄海核電廠重啟3、4號機欠缺安全性，而向法院聲請禁止重啟的假處分。佐賀地方法院20日裁定駁回假處分的聲請。玄海核電廠3號機將如期於23日重啟。

九州電力的玄海核電廠3號機預定23日重啟，4號機預定今年5月重啟。市民團體「消滅核電廠！九州玄海訴訟」的成員，來自山口、福岡、佐賀、長崎、熊本5縣的73位居民為阻止玄海核電廠重啟核能發電機組，去年1月向法院聲請了禁止重啟的假處分。

此案的最大爭議點除了火山的風險之外，還有東京電力公司福島第1核電廠核災事故後，日本制定的核電廠新安全標準的合理性等。佐賀地方法院庭長立川毅法官表示，「核電廠的新安全標準是根據最新的科學技術制定的，不認為核爐發電設施欠缺安全性。」

廣島高等法院去年12月因考量阿蘇山大規模火山爆發時，火山岩漿可能流到距離阿蘇山約130公里的四國電力公司位於愛媛縣的伊方核電廠3號機，故裁定禁止3號機重啟的假處分。

立川則在裁定中指出，「已確認阿蘇山並不存在引起毀滅性火山爆發的大規模岩漿房，九州電力公司的火山對策不能說欠缺合理性，也不認為具有對居民的生命安全造成直接重大災害的具體危險性。」立川去年6月也裁定駁回其他團體提出的禁止玄海核電廠重啟3、4號機的假處分。

原告在假處分聲請遭駁回後，擬再向福岡高等法院提出抗告。九州電力公司則將依原定計畫，23日重啟玄海核電廠3號機，5月重啟4號機，加上位於鹿兒島縣薩摩川內市的川內核電廠1、2號機，九州電力則有4部機組恢復運轉，經營可望獲得改善。

(中時)

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