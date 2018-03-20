清明連假全民調 周錫瑋：曾很用力反對

2018年03月20日 13:14 中時 葉書宏

國民黨新北市黨部19日公布市長初選作業最後協調版本，將舉辦3場預錄電視政見說明會與4場集會式政見說明會後，4月3日起3天進行全民調，參選人周錫瑋今（20日）表示，曾很用力反映過不宜在清明連假進行全民調，但黨中央很堅持，最後僅能妥協，會尊重民調結果。

周錫瑋表示，當初協商過程中曾很用力反映過，清明連假期間進行全民調不太適合，但是黨中央很堅持，因為民調公司配合等問題，最後聽從黨中央決議，不再堅持，不管結果如何，每個參選人都很努力，最後會尊重民調結果。

周錫瑋表示，會舉辦多場政見說明會，民眾也相當期待，但是舉辦時有些里長會受到關切，希望不要參加他所舉辦的活動，這是不好的事情，希望不要再發生。

爭取民進黨提名新北市長參選人吳秉叡19日發表「大台北灣區計畫」， 希望以「填海造陸」方式創造土地，帶動商機。對此，周錫瑋指出，在縣長任內就對台北港進行規畫，包括郵輪、遊憩業等，這些規畫並沒有需要大量填海，建議他可以做些功課，目前還有約40平方公里土地可以進行開發，陸地上有現有土地，何必要填海造陸。

周錫瑋指出，當時台北縣升格為新北市時，就希望將預算從750億增加到2000億元，目前還少台北市126億，只有1600億元，若當選市長要把新北市預算調升到2000億元，這才是合理的預算。

周錫瑋指出，希望行政院長賴清德可以從前瞻預算中撥出1000億元，協助年輕人生育、養育、創業、就業、買房、租房，可以給年輕人多一些軟體的協助，自己很樂意跟賴清德討論。

(中時)