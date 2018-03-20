聖露西亞大使離任 外交部：新任大使已來台一周交接

2018年03月20日 13:04 中時 陳建瑜

聖露西亞駐台大使艾曼紐（Hubert Emmanuel）今離任，外交部拉丁美洲及加勒比海司司長周麟今透露，露國為無縫接軌，繼任大使「L」姓先生三月初已來過台灣一周交接，了解大使館運作、人員及台北交通，但不願透露本名。他說，經露國正式程序完備後，「短期之內會宣布」。

艾曼紐日前接受外交部長吳釗燮頒贈「大綬景星勳章」，今下午離任。對於露國新任駐台大使人選，周麟表示，聖露西亞對於新大使來台灣，希望能夠無縫接軌，因此相當重視。

周麟指出，通常一位新大使抵達前，一定要先徵求（我國）同意，（我國）政府表示同意後，新使來後，我外交部部長、或次長代表外交部接受他的副本，再把正本呈遞給國家元首。

周麟說，露國很重視，於是乎為了無縫接軌，事實上先前已派了一位繼任人選來（台灣），但官方尚未正式發布，只能稍微透露一下，這位先生是「L」姓。

周麟表示，「L」先生三月初來過台灣，待一個禮拜進行交接，由於他從來沒來過亞洲，當然也沒來過台灣，因此提前來台，希望能夠順利接掌工作，以了解大使館運作、人員、台北交通。

周麟強調，「這位先生還蠻有份量」，曾經擔任過聖國觀光部次長、駐法國、德國、世貿組織等大使，也是很有外交經驗，也擔任駐歐盟代表，嫻熟英語、法語。

周麟指出，由於他希望對外交部相關業務往來有些了解，表示希望拜訪周麟，因為他還沒正式成為大使不方便，因此他們只有私下見面，聊得很愉快，很真誠，他表示近期之內通過聖國行政程序同意後，就會來台灣接任工作，他對未來擔任大使表示很期待，看到台灣各方面進步情形，覺得日後工作會很愉快，一定順利促進聖台合作跟交流。

(中時)