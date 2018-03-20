《時來運轉》單場暨場中投注 美國職棒冠軍特別玩法

2018年03月20日 11:43 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(3月20日~3月27日)

1.「美國職棒」：提供冠軍及特別玩法投注。

‧特別項目「休士頓太空人2018年美國職棒例行賽勝場數大小」：小於97.5賠率1.75、大於97.5賠率1.75。

‧特別項目「洛杉磯道奇2018年美國職棒例行賽勝場數大小」：小於96.5賠率1.75、大於96.5賠率1.75。

‧「美國職棒2018球季冠軍 」賠率最低前三支球隊：休士頓太空人5.50、紐約洋基6.00、洛杉磯道奇6.25。

‧「美國職棒2018球季美國聯盟冠軍」賠率最低前三支球隊：休士頓太空人3.40、紐約洋基3.60、克里夫蘭印地安人4.25。

‧「美國職棒2018球季國家聯盟冠軍 」賠率最低前三支球隊：洛杉磯道奇3.10、芝加哥小熊4.50、華盛頓國民4.75。

2.「日本職棒」：提供冠軍投注。

‧「日本職棒2018總冠軍」賠率最低前三支球隊：軟體銀行鷹2.70、廣島東洋鯉魚4.25、讀賣巨人6.00。

‧「2018日職總冠軍賽中央聯盟參賽隊伍」：廣島東洋鯉魚2.45、讀賣巨人3.50、橫濱海灣之星3.60、阪神虎4.50、中日龍12.00、養樂多燕子15.00。

‧「2018日職總冠軍賽太平洋聯盟參賽隊伍」：軟體銀行鷹1.50、樂天金鷹5.00、西武獅6.00、日本火腿鬥士7.50、羅德海洋10.00、歐力士猛牛12.50。

3.「美國職籃」：提供8場單場或場中投注。

波特蘭拓荒者在群雄競爭激烈的西區目前取得第三的席次，與排名第二的金州勇士及排名第四的奧克拉荷馬雷霆都有著2場的勝差。拓荒者本週主場將於3/21(三)迎戰西區龍頭休士頓火箭以及3/24(六)碰上東區第二的波士頓塞爾提克，無論是名次往前推進或是穩住老三席次都是關鍵，台灣運彩提供單場與場中投注，一同關注。

4.「足球」：提供23場單場或場中投注。

本週是國際比賽週，歐洲各主要足球聯賽都暫停，讓國家隊四處出征戰，最受矚目的自然是參加今年世界盃32強球隊的友誼賽，台灣運彩鎖定部份重要場次，加開單場或單場及場中投注，一起關注世界盃32強球隊的最新動態。

另外，澳洲甲級聯賽和美國職業足球大聯盟在本週末仍舊有例行賽，其中4場澳甲和1場美足大聯盟都將加開單場及場中投注，請密切關注比賽的開踢日期和時間。

‧「友誼賽」：提供11場單場或場中投注。

國際友誼賽從本週五(3/23)起跑，32強之一的南美勁旅烏拉圭，將前往中國參加2018中國盃足球錦標賽，比賽屬於友誼賽性質，除了烏拉圭和地主中國外，受邀球隊還有捷克和威爾斯。烏拉圭首戰對壘捷克，名將蘇亞雷斯、卡瓦尼和戈丁等都將隨隊遠征。

‧3/23(五)晚上緊接著還有亞洲代表日本，主場迎戰非洲勁旅馬利，日本在世界盃與塞內加爾同組，找來球風相近的馬利練兵，企圖不言可喻。

‧3/24（六）凌晨，世界盃主辦國俄羅斯將在決賽場地盧日尼基體育場，與南美足球王國巴西一較高下。

多支歐洲代表將在凌晨至早上陸續出賽，兩支前世界盃冠軍德國與西班牙在杜塞爾多夫捉對廝殺，英格蘭前往荷蘭阿姆斯特丹踢館，阿根廷和義大利則相約曼城伊蒂哈德球場，以及法國坐鎮巴黎王子球場恭候哥倫比亞。

兩年前歐國盃的大黑馬冰島，在同日早上10點半於加州聖塔克拉克，與中北美洲代表墨西哥來場君子之爭。

‧3/25(日)還有兩場大戰送上，「太極虎」南韓作客貝爾法斯特與北愛爾蘭交鋒；另一場由瑞典作東，迎戰兩屆美洲盃冠軍智利。

※實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)