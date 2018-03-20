全台最速報》台開案纏訟12年 更四審趙建銘輕判3年

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中時電子報
綜合報導

◎台開案纏訟12年 更四審趙建銘輕判3年

纏訟12年的台開股票內線交易案，高院更四審審理期間，趙建銘當庭表示，希望法院考量很多阿公阿嬤需要他幫忙看病，給他一個自新的機會，更四審20日審結宣判，趙建銘判刑3年、他的父親趙玉柱判刑2年6月、併科5000萬元。全案可上訴。

◎郝龍斌建議恢復重陽敬老金 柯文哲當場拒絕

台北市9年前推行YouBike，如今即將突破1億騎乘人次，北市府上午舉行記者會宣布多項優惠，還找來前市長郝龍斌與現任市長柯文哲同台。不過兩人全程互動冷冰，郝在致詞時要求市府恢復發放重陽敬老金，更讓柯面露尷尬，並在會後受訪強調內部已研究過很多次，「不應該發放」，當面回絕郝。

◎旺富台中就業博覽會 釋出7000個職缺

好消息！2018年第一場大型徵才活動來囉！職得運轉 旺富台中」就業博覽會24日將在中興大學惠蓀堂登場，市府與國立中興大學共同邀請國內知名廠商齊聚，設置綠能、ACG、半導體、生物科技、光電、服務業及製造業等7大熱門產業專區，提供近7000個職缺，響應行政院長賴清德呼籲企業為廣大勞工調薪，設攤廠商中更不乏許多廠商宣布加薪。

◎光啟高中 堆高機檢定場揭幕

桃園市光啟高中20日舉行人才發展品質管理系統（TTQS）銅牌證書授證暨堆高機培訓級檢定場啟用典禮，桃園市長鄭文燦也到場祝賀，鄭文燦市長讚許有48年校齡的光啟高中，是新北及桃園地區重要的技職搖籃。

(中時電子報)

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