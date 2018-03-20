南檢數位採證中心揭牌成立

台南地檢署數位採證中心揭牌成立。（洪榮志攝）

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台南地檢署執行新世代反毒策略，20日上午11點揭牌成立數位採證中心，負責台南、嘉義、橋頭地檢署的數位採證作業，還指派緝毒專組主任檢察官許嘉龍及檢察官林朝文、洪欣昇負責統籌規畫，蒐集各項行動裝置裡的數位證據，並調派2名檢察事務官完成專精訓練，取認證資格，專責採證、分析、比對各項數位證據，希望縮短鑑定時間，讓案件偵查更精緻。

南檢指出，推陳出新的智慧型手機，已成為現代人聯絡、社交必備的日常生活用品，利用智慧型手機犯罪的案件也日益增多，傳統的鑑識及偵查方法已不足以對抗現今的科技犯罪。國內雖有少數具備尖端科技鑑識設備的鑑識機關可協助檢察機關偵查犯罪，但數位採證與鑑識的龐大需求、證物於機關間往返的耗時與作業不便，容易延宕偵查時程。

行政院補助高檢署及全國8處地檢署購置鑑識行動裝置的數位採證設備及軟體，分別成立數位採證中心，使全國需要數位採證的案件，得以就近在檢察機關逕行鑑定，縮短鑑定時間，讓案件的偵查更為精緻。

南檢數位採證中心20日掛牌成立，日後台南、嘉義、橋頭地檢署偵辦的各類案件，如遇有行動裝置、電腦設備數位採證的必要，除可送請司法警察機關的相關科技偵查單位採證外，也可由南檢專責採證人員進行數位採證，使以數位通訊為工具的犯罪，得因完整數位採證作業及效能，蒐集更多以往無法取得的數位證據，讓偵查程序更科學、精確，進而提高定罪率。

此外，南檢數位採證中心的近期目標，則是將擷取出來的數位證據與毒品資料庫整合，進行大數據的關聯分析，擴大販毒網絡的查緝，向上追溯毒品來源。另詐欺、賄選等案件，也可藉由數位採證，深入追查詐騙集團犯罪組織網絡，或從數位證據獲得更多的通訊內容，增加破案契機，發揮查緝犯罪最大的效能，提供民眾安心生活環境。

(中時)

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