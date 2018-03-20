交往17年不婚原因曝光！「30公分」潔哥公開真相

2018年03月20日 11:43 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

不婚族越來越多，網路紅人、知名實況主潔哥（李秉潔）號稱擁有30公分傲人事業線，令不少人稱羨，但她自曝和男友交往17年仍不敢結婚，被一堆酸民質疑「一定是有問題，男生才不想跟她結婚」，她昨天在臉書公開不結婚的原因很簡單，只有一個字！

潔哥指出，她跟男友的原生家庭都不富裕，因此不論結婚、買房家裡都完全無法幫助，她每月還要給家裡不少錢，所以她打算慢慢來，先買房、買車，再來存結婚的錢，如果沒有一定的存款加經濟基礎心裡會不安，所以不結婚的原因很現實，就是因為「錢」。

網紅潔哥號稱擁有30公分傲人事業線。(圖/翻攝自潔哥臉書)

至於有人認為可以結婚後再一起打拚，她說這不是不行，只是每個人的想法及觀念上不同，她對錢比較沒有安全感，所以要有一筆存款才會安心。

另外，對於有人說，「交往這麼久，女生沒結婚很吃虧」她則認為都2018了不要再有這種想法，兩個人交往沒有誰在浪費誰的青春，因為渡過的時間都一樣，對於網友善意的詢問很OK，但啥時要結婚干酸民屁事？「人生不是以結婚為目的，過好自己的人生才是」。

網友看了忍不住稱讚「中肯」、「自己開心最重要」，還有人說「看了鼻頭都酸了⋯把妳的帳號給我吧！」

(中時電子報)