超神準！英特種部隊狙擊手夜間擊斃1.6公里外恐怖分子

2018年03月20日 11:40 中時電子報 蔡萱

英國陸軍特種部隊空降特勤隊狙擊手（SAS）近年來活躍於中東反恐戰場，該隊狙擊手也有多次精準擊斃目標的事蹟。近日又傳出該隊的狙擊手在一場敘利亞邊境行動中，於夜間視線不佳的情況下，在成功機率只有一百萬分之一的情況下，一槍擊中1.6公里外的伊斯蘭國（IS）恐怖分子指揮官的頭部。

據《每日星報》報導，國防消息人士表示這名狙擊手持美製麥克米蘭TAC-50狙擊步槍，在傍晚時分於目標下車到進入建築物的空檔，只有短短15秒的時間可以狙殺這名IS領導人物。最後狙擊手開槍從目標後方擊中他的頭部，目標的臉也被打碎當場死亡。

消息人士說︰「這是成功率只有百萬分之一的，在晚上使用熱成像一槍擊中目標，簡直是不可能的事，但他還是成功了。」

美製麥克米蘭TAC-50狙擊步槍。(圖/McMillan)

空降特勤隊的這場任務目標是IS恐怖份子的領導人物，原本是打算在白天生擒目標，避免在夜間執行危險，但IS在附近部有大批士兵，讓生擒任務成為難以執行的自殺任務，最後在等到傍晚時刻目標才出現。

消息人士也透露，這名神準的狙擊手是隸屬空降特勤隊G中隊的中士，曾在阿富汗及伊拉克戰場執行多項狙擊任務，成功狙殺100多人。

(中時電子報)