MLB》雙城游擊手遭禁賽 隊友：他現需要關愛

2018年03月20日 11:54 中時電子報 蔡銘仁

雙城游擊手波蘭可(Jorge Polandco)被驗出服用雄性激素，遭禁賽80場，包括季後賽也沒辦法打，這對雙城來說，可是一大傷害，雙城明星二壘手多西爾(Brian Dozier)坦言，大家都希望有純淨的球賽，「但波蘭柯是我兄弟，他現在需要關愛，這是我唯一最擔心的事。」

24歲的波蘭可去年躍升雙城主力游擊手，整季出賽133場，繳打擊率2成56、上壘率3成13、長打率4成10、13轟成績。他被驗出服用禁藥雄性激素司坦唑醇(Stanozolol)，但強調是由他在多明尼加時的訓練員提供，並非蓄意想靠禁藥增進表現。

波蘭可遭禁賽，對休季期間大補強的雙城，是一大重傷害。多西爾說，大家都不希望禁藥涉入比賽，看到有人用藥，感到相當失望，「但那個人卻是我的隊友，那是我兄弟，他現在需要被關愛，那是我唯一擔心的事。」連同波蘭可，大聯盟已經有五人藥檢未過遭禁賽。

在波蘭可前，被禁賽的包括太空人投手迪茲(Dean Deetz)、國民捕手雷德(Raudy Read)、海盜投手騰利(Nik Turley)和皇家的邦尼法西歐(Jorge Bonifacio)。雙城雖失去波蘭可，不過他們已經有些備案，至少有3名游擊手候選名單。

波蘭可遭禁賽，結束春訓後會待在麥爾茲堡(Fort Myers)的訓練機構訓練，也會跟小聯盟球員一起打延長春訓賽。波蘭可表示，他知道發生什麼事，但現在不打算多談，現在只想對所有人、雙城球團跟球迷表達歉意，「希望這次的狀況，能讓其他球員從我的錯誤中學習。」

(中時電子報)