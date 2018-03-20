MLB》雙城游擊手遭禁賽 隊友：他現需要關愛

波蘭可去年躍升雙城主力游擊，卻因用禁藥遭禁賽。(美聯社)

友善列印
中時電子報

雙城游擊手波蘭可(Jorge Polandco)被驗出服用雄性激素，遭禁賽80場，包括季後賽也沒辦法打，這對雙城來說，可是一大傷害，雙城明星二壘手多西爾(Brian Dozier)坦言，大家都希望有純淨的球賽，「但波蘭柯是我兄弟，他現在需要關愛，這是我唯一最擔心的事。」

24歲的波蘭可去年躍升雙城主力游擊手，整季出賽133場，繳打擊率2成56、上壘率3成13、長打率4成10、13轟成績。他被驗出服用禁藥雄性激素司坦唑醇(Stanozolol)，但強調是由他在多明尼加時的訓練員提供，並非蓄意想靠禁藥增進表現。

波蘭可遭禁賽，對休季期間大補強的雙城，是一大重傷害。多西爾說，大家都不希望禁藥涉入比賽，看到有人用藥，感到相當失望，「但那個人卻是我的隊友，那是我兄弟，他現在需要被關愛，那是我唯一擔心的事。」連同波蘭可，大聯盟已經有五人藥檢未過遭禁賽。

在波蘭可前，被禁賽的包括太空人投手迪茲(Dean Deetz)、國民捕手雷德(Raudy Read)、海盜投手騰利(Nik Turley)和皇家的邦尼法西歐(Jorge Bonifacio)。雙城雖失去波蘭可，不過他們已經有些備案，至少有3名游擊手候選名單。

波蘭可遭禁賽，結束春訓後會待在麥爾茲堡(Fort Myers)的訓練機構訓練，也會跟小聯盟球員一起打延長春訓賽。波蘭可表示，他知道發生什麼事，但現在不打算多談，現在只想對所有人、雙城球團跟球迷表達歉意，「希望這次的狀況，能讓其他球員從我的錯誤中學習。」

(中時電子報)

《時來運轉》單場暨場中投注 美… MLB》光芒大膽玩4人輪值 自家王…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。