黃姵嘉自爆拍戲拍到「身心俱疲」

黃姵嘉劇中穿紅衣哭花了臉。（客台提供）

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黃姵嘉劇中和莫子儀飆罵。（客台提供）
黃姵嘉不計形象，飾演粗鄙農婦。（客台提供）
黃姵嘉劇中知青形象。（客台提供）

黃姵嘉近日演出客家電視《台北歌手》，劇中飾演男主角莫子儀的紅粉知己，劇中劇還分飾三個角色：粗鄙的農婦、單純的少女以及世故的酒家女。

其中農婦角色尤其困難，不但滿口粗話、成天打罵老公，最後因被地主威脅玷汙，憤而穿紅衣上吊自殺以示怨恨。黃姵嘉表示，因為身穿紅洋裝，眼妝又因為哭花，所以留下可怕的黑眼淚，被大家笑說怨氣很重不敢接近。

為了詮釋農婦，黃姵嘉完全拋開矜持，除了坐姿豪邁、走路外八之外，還要像潑婦罵街不停罵老公莫子儀。黃姵嘉笑說，原本導演很擔心她沒辦法駕馭，但是當她一跟莫子儀對戲，看到他講話結結巴巴、一副很懦弱的樣子，內心的無名火就會燒上來，可以劈哩啪啦罵一長串完全不NG。

有別於驚悚的農婦一角，黃姵嘉的主要角色是1940年代溫柔婉約的女文青，因此她在劇中不論是穿著或是言談都十分知性溫柔。黃姵嘉抱怨說，可能之前飾演女大兵的關係，讓導演樓一安覺得她應該比較中性、男孩子氣個性，因此拍戲時總是不停激她：「把妳娘娘腔的那一面拿出來！」黃姵嘉提到，可以在這麼多身分當中轉換，雖然過癮，卻很辛苦，每次下戲都身心俱疲。

客家電視2018年度戲劇《台北歌手》，講述日治時代人稱「台灣第一才子」呂赫若的故事。呂赫若不僅在文學有優異表現，在音樂、戲劇上也十分傑出，後因對當時執政者的施政不滿，轉而傾向共產主義、開始革命運動。本劇由莫子儀、黃姵嘉、楊小黎等人主演、樓一安執導， 4月2日同步在客家電視及客家電視的YouTube播出。

(中時)

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