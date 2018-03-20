YouBike騎乘人次將破億 送幸運兒萬元儲值金

2018年03月20日 11:56 中時 陳燕珩

台北市2009年起推行公共自行車YouBike，目前已累積約9888萬騎乘人次，為了回饋民眾，將送第1億名幸運兒「1萬元儲值金」，北市交通局推估約4月上旬可送出；另外4月1日起，敬老卡480元點數也能用於YouBike，民眾搭乘捷運、公車在1小時內與YouBike雙向轉乘，可享有轉乘優惠5元。

YouBike約9年前率先在北市上路，當時只在信義計畫區周邊營運500台，初期虧損嚴重，經過北市府多年來大力推動，至今台北市已有400個站點、1.3萬輛車，成為一大特色，深受國外觀光客喜愛。

北市交通局統計，到3月19日為止，北市已達到9888萬7990騎乘人次，即將突破1億次大關，為回饋民眾，將送出10份紀念卡，第9910萬人可獲1000元儲值金，第9920萬人可獲2000元，以此類推，第1億個使用者則可獲1萬元儲值金，依每日6萬人次騎乘量推估，約莫4月上旬可找到幸運兒。

從3月20日到5月31日騎乘YouBike滿10次，還可累積1次抽獎機會，獎項包含3支iPhoneX 64G手機，及300張紀念悠遊卡，內含500元儲值金，騎乘愈多機會愈多。

目前在北市騎乘YouBike前30分鐘5元，為鼓勵更多民眾使用綠運輸，4月1日起，只要搭乘捷運或公車，在1小時內轉乘北市境內YouBike，可享前30分鐘免費；先搭乘YouBike再轉乘公車或捷運，一樣可獲得5元優惠，交通局預估每年要補助3000萬元。

另外，北市敬老卡4月起將擴大使用範圍，480元可用於YouBike，為了計算方便，過去1點4元將改為1點1元計算，騎乘15元就扣15點，480點額度內都可免費使用。長者也可用敬老卡搭乘觀光巴士，計算方式比照愛心計程車，100元內扣16元，100元以上扣32元，增進老人福利。

(中時)