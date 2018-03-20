兩會嬌點 陸總理身旁「女神翻譯」張璐

2018年03月20日 12:02 中時電子報 李靖棠

大陸第十三屆兩會（全國人大與政協）於今日（20）迎來閉幕，連任國務院總理的李克強率領新晉的副總理們，包含韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴4人，親自主持閉幕記者會，也讓李克強身旁、同席負責即時口譯的美女翻譯成為嬌點，她不是別人，正是大陸外交部翻譯司西葡語處處長張璐，也是大陸網友眼中的「女神翻譯」。

出生於1977年的張璐，山東濟南人，1996年考入大陸外交學院國際法學系，畢業後考入外交部翻譯室工作，隨後赴英國西敏寺大學（University of Westminster）攻讀外交學碩士，開始其正式的翻譯生涯。2007年首次替大陸前外長李肇星翻譯，從2009年隨當時的國務院總理溫家寶出席世界經濟論壇（World Economic Forum）起，張璐擔任近4年的總理翻譯。

國務院總理李克強（圖中央）和副總理韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴在北京人民大會堂與中外記者見面，張璐坐在李克強左手邊。（圖/新華社）

並多次成功地替喜愛引用古典詩詞的溫家寶翻譯，開始倍受外界關注。在溫家寶於2013退休後，張璐仍持續替繼任總理職務的李克強進行翻譯，目前的她，不僅是名高級翻譯，更是翻譯司中西葡語處的處長。

大陸美女翻譯張璐的正裝照。（圖/中新網）

但這些光環絕非憑空而來，擁有最優秀的一群翻譯專才的大陸外交部翻譯司，內聘有至少50名翻譯，其背後的魔鬼訓練與辛苦可見一斑。張璐在某次講座中透露，自己常常加班加到凌晨兩點，每天還要聽BBC、VOA、CNN等外媒，並不斷地做筆記。每一次隨同總理記者會翻譯，至少得提前一個月開始準備，並隨時預備過去曾被提及和用過的古典詩詞在筆記中，才不會在現場手忙腳亂。

對她的讚美在網上更是絡繹不決，不少人認為一向保持俐落短髮和套裝的她，很有氣質與品味，更有自稱是她的學妹和學姐的網友表示，張璐私底下是名「很淡雅、很淑女」的女性，也是她們效法的榜樣之一。但即使名氣如此響亮，低調的她只認為，大陸外交部內有更多優秀的翻譯，她只是其中的一員。

對於翻譯這份職業，她更表示，「無論職業多久，我心裏從不認為能百分百精準，永遠都要懷著一種敬畏的心，更謹慎、小心地做這份工作。」

張璐翻譯的古詩詞譯文：

1.華山再高，頂有過路。

張璐譯文：No matter how high the mountain is, one can always ascend to its top.

2.亦餘心之所善兮，雖九死其尤未悔。

張璐譯文：For the ideal that I hold near to my heart,Id not regret a thousand times to die.

3.人或加訕，心無疵兮。

張璐譯文：My conscience stays untainted in spite of rumors and slanders from the outside.

4.兄弟雖有小忿，不廢懿親。

張璐譯文：Differences between brothers can not sever their bloodties.

(中時電子報)