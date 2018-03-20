談接府秘書長 陳菊：我的角色對民進黨、總統有利才有意義

陳菊表示，蔡英文和賴清德是台灣最後兩張王牌，她期待他們合作成功，所以一定要幫他們的忙，但幫助是否一定要有職位角色，「可重新思考」。(江靜玲攝）

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高雄市長陳菊今天在華府表示，人生有上台就有下台，下一階段對她是嚴肅的；而她的角色從對民進黨有利、對蔡英文總統有利的角度來思考，人生才有意義。

陳菊說，她期待蔡英文總統和賴清德院長合作成功，她也一定會幫他們的忙，但幫助是否一定要有職位，「可重新思考」。

陳菊19日晚間在馬州長台灣長老教會發表演說，面對詢問有關她若接總統府秘書長將如何協助蔡英文總統，做了以上表述。

陳菊指出，她擔任高雄市長12年，現在是最後的6個月，人生中有上台就有下台，對她而言，「下一階段是嚴肅的」。

陳菊表示，蔡英文總統和行政院長賴清德是台灣最後兩張王牌，她期待他們合作成功，所以一定要幫他們的忙，但幫助是否一定要有職位角色則可重新思考。陳菊說，她可以去民進黨總部，「但我不會放棄對蔡總統、賴院長的支持。」

陳菊強調，她個人的角色從對民進黨有利、蔡總統有利的角度來思考，人生才有意義。

對於有聽眾詢問為何蔡政府多用藍營的人，陳菊表示，綠營執政啟用若干部會首長國家優秀高層文官，這些文官是國家資產，不屬於任何政黨。陳菊說，尋求優秀人才她都同意，至於蔡英文總統是否可用更多台灣人，「我們會建議」。

她此次到華府是否會與行政單位和國會議員晤面，陳菊表示，尚在安排中。若有與國會議員會面也是禮貌性拜訪，做為台灣城市的市長，參與台灣民主改革運動超過40年，「 我們總是要表達台灣在自由民主人權的保障，台灣不斷的進步，我們要珍惜這個普世價值。」

陳菊20日將在華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)發表演說，講述自己做為一名台灣女性的參政經歷和經驗；21日當天則為「私人行程」，可望拜會國務院等行政部門和國會山莊友台議員。陳菊一行擬於22 日離開華府前往巴爾的摩。

(中時)

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