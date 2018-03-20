南華大學離奇車禍 送報老翁爆頭死在階梯上

老翁的機車被撞到扭曲變形，躺在階梯入口。（呂妍庭翻攝）

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老翁被貨車撞擊碾壓，慘死在階梯上。（呂妍庭翻攝）
貨車疑似煞不住，一路往前衝，還穿過僅2.2米寬的階梯步道，衝落下方停車場才停住。（呂妍庭翻攝）
老翁的機車被撞到扭曲變形，躺在階梯入口。（呂妍庭翻攝）

南華大學19日上午發生一起離奇車禍，1輛載運校內郵件的貨車打算停車卸貨時，不知何故車子突然往前爆衝，竟迎面撞上騎機車送報的77歲張姓老翁，且貨車疑似煞不住，一路往前衝，還穿過僅2.2米寬的階梯步道，衝落下方停車場才停住，而遭撞的老翁疑似被衝撞壓過後，倒在階梯中段，當場腦漿四溢死亡。

南華大學19日上午發生一起離奇車禍，1輛載運校內郵件的貨車打算停車卸貨時，不知何故車子突然往前爆衝，竟迎面撞上騎機車送報的77歲張姓老翁，且貨車疑似煞不住，一路往前衝，還穿過僅2.2米寬的階梯步道，衝落下方停車場才停住，而遭撞的老翁疑似被衝撞壓過後，倒在階梯中段，當場腦漿四溢死亡。

南華大學19日上午發生一起離奇車禍，1輛載運校內郵件的貨車打算停車卸貨時，不知何故車子突然往前爆衝，竟迎面撞上騎機車送報的77歲張姓老翁，且貨車疑似煞不住，一路往前衝，還穿過僅2.2米寬的階梯步道，衝落下方停車場才停住，而遭撞的老翁疑似被衝撞壓過後，倒在階梯中段，當場腦漿四溢死亡。

嘉義縣消防局大美分隊指出，19日上午8點39分獲報南華校園內有2名傷患，救護車趕到現場，發現1名男子倒在樓梯上，大腦組織外露明顯死亡，另一名女性傷者坐在貨車上，身上還綁在安全帶，喊腰部痛，經送往大林慈濟醫院，查出腰椎骨折，已動手術住院休養中。

校方表示，校方的郵件都由門口收件，再由趙姓員工駕駛箱型車搬運進入校園，昨上午趙姓員工要把郵件運往教室，因第一次停靠得不好，才要把箱型車重新導正時，經常到學校送報兼資源回收的張姓老翁剛好騎機車轉進來，雙方不知何故發生擦撞，釀出意外。

警方調查，貨車與機車撞擊點在卸貨區，趙女供稱是車輛突然爆衝才撞上死者，經查貨車是1996年出廠，是否爆衝肇禍還要進一步調查鑑定，由於樓梯口寬僅2.2公尺，貨車幾乎毫髮無傷一路穿越，連警方也難以置信。

(中時)

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