最新MUJI朝聖地！無印良品「菜市場」今大阪開業

無印良品全球最大的「菜市場」20日在大阪堺市開業。（翻攝自無印良品官網）

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中時電子報
/綜合報導
無印良品花田店賣場設計開放寛敞，且擺放服裝和雜貨的貨架主要為木製，整個感覺就是很MUJI。（翻攝自無印良品官網）
無印良品首度進軍食品生鮮市場，此為全球最大旗艦店的花田店。(翻攝自無印良品官網）
無印良品花田店賣場設計開放寛敞。（翻攝自無印良品官網）

擁有無數鐵粉的無印良品繼推出飯店之後，在日本又有新嘗試！無印良品全球最大的「菜市場」今(20)日在大阪堺市開業，占地多達4300平方公尺的花田店，賣場大半是販售食品，包括受女性青睞的無印良品咖啡，還可看見鮪魚解剖秀。台客到日本大阪一遊，這裡無疑是無印良品的最新朝聖地。

日經中文網報導，這家超越東京有樂町店，一舉成為全球最大旗艦店的無印良品花田店，賣場設計開放寛敞，且擺放服裝和雜貨的貨架主要為木製，整個感覺就是很MUJI。

此分店最大的特點是食物種類豐富，不僅銷售鮮魚、精肉和蔬菜，還有美食廣場等。食物相關産品佔賣場一半面積，包括副食在內，合計銷售約4000種食品。

鮮魚區有30%是產地直送，在鮮魚加工櫃臺還可欣賞專業的分解鮪魚秀；精肉區將銷售沖繩産的AGU豬肉和宮崎縣産的黑毛和牛等；蔬菜主要為門真蓮藕等當地産蔬菜。

此外，店內還設置了48個座位，提供店內烹製的烤肉蓋飯（980日圓，約合新台幣270元）、海鮮蓋飯（1680日圓，約合新台幣462元）、優格和混合果汁等食品和飲品。還引入了面對面銷售型櫃臺，工作人員會教導消費者店內食材的製作方法等。

(中時電子報)

文章來源：全球最大的無印良品「菜市場」開業

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