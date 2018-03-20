收回婦聯會資產發揮「初心」 宋楚瑜籲成立生活安定基金

友善列印
中時

立法院本會期將處理軍人年改案，親民黨主席宋楚瑜今親赴立法院召開記者會，呼籲蔡政府應將婦聯會資產收歸國有，並成立「軍警消生活安定基金」，把收回的380億，全數用在為社會犧牲奉獻的軍警消人員身上。

宋楚瑜指出，親民黨肯定婦聯會過去對於照顧軍人、軍眷所做出的努力；但就事論事，婦聯會起初、也是的最大財源來自「勞軍捐」，不該是任何人或團體的私產。

宋楚瑜強調，連婦聯會前主委辜嚴倬雲日前都公開聲明，婦聯會資產應捐助給國家。因此親民黨主張，將婦聯會資產收歸國有，但必須將其照顧軍人的「初心」發揚光大。

宋楚瑜也進一步說明，婦聯會380億資產收歸國有後，規劃用於五大項目，包括：一、照顧84歲以上老兵。1949年隨國民政府來台的部隊，至今約剩10萬人，其中有4萬5千人沒領月退和就養金；當中更有2251位被迫取消就養金，退撫會應重新檢視，給予真正生活困難者補助。

二、若有軍警消人員因公死亡或傷殘，相關撫恤金額度應從300萬調整至600萬，同時新增照顧其子女就學至大學畢業；三、情報人員陷敵或因故失聯者，其家庭生活扶助；四、純舊制校級以下軍官，其退休生活不應受年改影響；五、另立專案扶助因公傷亡人士。

宋楚瑜說，親民黨除了會在立院朝野協商提出上述方案，也會透過既有管道與執政黨溝通協調。他更呼籲民進黨，「別把軍警消當仇人修理」；也希望國民黨的朋友，尤其是老將軍們好好愛惜同袍，別讓低階官員在前方衝鋒，重演繆上校的憾事

(中時)

指議會拿刀子亂砍預算 議會批涂… 初見面就掉淚 黃智賢嚇壞李敖「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。