收回婦聯會資產發揮「初心」 宋楚瑜籲成立生活安定基金

2018年03月20日 12:47 中時 陳彥宇

立法院本會期將處理軍人年改案，親民黨主席宋楚瑜今親赴立法院召開記者會，呼籲蔡政府應將婦聯會資產收歸國有，並成立「軍警消生活安定基金」，把收回的380億，全數用在為社會犧牲奉獻的軍警消人員身上。

宋楚瑜指出，親民黨肯定婦聯會過去對於照顧軍人、軍眷所做出的努力；但就事論事，婦聯會起初、也是的最大財源來自「勞軍捐」，不該是任何人或團體的私產。

宋楚瑜強調，連婦聯會前主委辜嚴倬雲日前都公開聲明，婦聯會資產應捐助給國家。因此親民黨主張，將婦聯會資產收歸國有，但必須將其照顧軍人的「初心」發揚光大。

宋楚瑜也進一步說明，婦聯會380億資產收歸國有後，規劃用於五大項目，包括：一、照顧84歲以上老兵。1949年隨國民政府來台的部隊，至今約剩10萬人，其中有4萬5千人沒領月退和就養金；當中更有2251位被迫取消就養金，退撫會應重新檢視，給予真正生活困難者補助。

二、若有軍警消人員因公死亡或傷殘，相關撫恤金額度應從300萬調整至600萬，同時新增照顧其子女就學至大學畢業；三、情報人員陷敵或因故失聯者，其家庭生活扶助；四、純舊制校級以下軍官，其退休生活不應受年改影響；五、另立專案扶助因公傷亡人士。

宋楚瑜說，親民黨除了會在立院朝野協商提出上述方案，也會透過既有管道與執政黨溝通協調。他更呼籲民進黨，「別把軍警消當仇人修理」；也希望國民黨的朋友，尤其是老將軍們好好愛惜同袍，別讓低階官員在前方衝鋒，重演繆上校的憾事

(中時)