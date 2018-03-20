男貼心按摩 盧彥澤喊舒服又享受

2018年03月20日 12:57 中時 洪秀瑛

世大運排球國手劉鴻敏、劉鴻杰於《越界》客串演出，並演唱主題曲《完美的扣球》 。（CHOCO TV提供）

范少勳（左）送定情物。（CHOCO TV提供）

范少勳（左）送定情物。（CHOCO TV提供）

謝毅宏（左）壁咚盧彥澤。（CHOCO TV提供）

盧彥澤被摸很大。（CHOCO TV提供）

盧彥澤劇中腳傷，范少勳貼心按摩。（CHOCO TV提供）

盧彥澤劇中腳傷，范少勳貼心按摩。（CHOCO TV提供）

CHOCO TV自製BL劇《HIStory2》第二單元《越界》劇情進入高潮，夏宇豪（范少勳 飾演）發現自己對邱子軒（盧彥澤 飾演）的心意，互動越來越親密，兩人在劇中除了吻戲、撿浴巾，也有不少親密的「按摩戲」。

盧彥澤說：「范少勳按摩手藝比較好，比較溫柔！」提到最讓他心動的一場戲也是和按摩有關，「有一場戲是少勳幫我按摩按到睡著後，把我抱回床上後，我看著睡著後的少勳，那場戲少勳後來拍到真的睡著，當下讓我覺得很可愛、很動心」。

劇中，謝毅宏和盧彥澤還有一場壁咚調情戲，讓謝毅宏難得拍到「很害羞」，謝毅宏說：「有一場要調情彥澤的戲，因為要從上到下撫摸他，然後還要解開拉鍊，算是對我最大的挑戰之一，也是我NG最多的一場戲，一開始還因為我撫摸方式不夠到位、溫柔，宓導還親自下海教導我如何摸，當下真的是摸到我都害羞了。」

范少勳有一段送定情物的橋段，他說國小的時候有次告白的經驗就是送定情物，當時他是籃球隊隊長，那時候覺得自己很帥、很威風，準備了一個小玩偶去和校花告白，沒想到當場被打槍，校花直接說她有喜歡的人，「這應該是我到目前為止被拒絕最直接的一次，讓我印象深刻。」

《越界》除了盧彥澤、范少勳、施柏宇、楊孟霖，也找來世大運排球國手劉鴻敏、劉鴻杰特別客串，兩人不但體驗拍戲新經驗，也第一次的演唱主題曲，兄弟合唱《越界》的片頭曲《完美的扣球》，劉鴻敏表示：「因為我們本身就很喜歡唱歌，這次可以演唱主題曲算是實現了我們的一個夢想！而且歌詞也是和我們一直以來密不可分的排球有關係，讓我們演唱起來非常投入歌詞的意境！」

《越界》每週二、三晚間9點於CHOCO TV、LINE TV更新。

(中時)