初見面就掉淚 黃智賢嚇壞李敖「這是不是個瘋子」

李敖日前病逝榮總，留下眾人無限哀思。（本報系資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

知名作家李敖18日上午10時59分因腦瘤病逝榮總，享壽83歲。政治評論家黃智賢今天以「長相思，在長安」為題在臉書PO文悼念。她回憶說，自己14年前初次會見李敖，竟然失態哭到淚水不停，嚇得大師直問「這是不是個瘋子？」

黃智賢憶起初見李敖是在2004年。陳水扁已經用2顆子彈的詐術騙局，連任。當時陳文茜在振興醫院住院，黃智賢陪伴，李敖來探病，黃智賢到樓下接他，就見李敖穿著他的招牌紅夾克在助理陪同下現身，問了好，黃智賢眼淚就簌簌的落下，毫無緣由，全無防備。

黃智賢說，她一頭走，一頭哭，用兩隻袖子擦眼淚。越哭，淚水越不能停。她知道自己失態，掙扎著想忍住，卻連一句話，都沒辦法說。直到把李敖送到文茜的病房，她才走到走廊角落，抱著頭，狠狠地哭完。然而此舉，卻把李敖給嚇壞了，他對著陳文茜說：這是不是個瘋子？怎麼一見他就哭成那樣？「至今，我仍無法解釋當時的眼淚。」

黃智賢說，李敖有種種缺點和不近人情，也或許對不起一些人。他讓許多人頭痛，更影響了千千萬萬人。但沒有人是完美的。將來為他作傳的人，必將他的功過是非，忠實紀錄。一生做學問，追求證據與真相的李大師，也必同意。但他那樣的剽悍與勇氣，在那樣的年代，無與倫比，照耀天際。我們所擁有的一切，絕對有李敖的一份。

(中時電子報)

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