陸客減衝擊 全國蛋糕毛巾創始店無限期歇業

全國蛋糕毛巾創始店雲林縣虎尾iicake蛋糕毛巾咖啡館，因不陸客減連帶國旅遊客也下降，決定無限期暫停營業，雲林縣建設副處長鄭峰明（中）偕工商發展科長徐忠利（左）前往關心，向負責人林穎穗（右）了解狀況。（許素惠攝）

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全國蛋糕毛巾創始店雲林縣虎尾iicake蛋糕毛巾咖啡館，因不陸客減連帶國旅遊客也下降，決定無限期暫停營業。（許素惠攝）
全國蛋糕毛巾創始店雲林縣虎尾iicake蛋糕毛巾咖啡館，因不陸客減連帶國旅遊客也下降，貼出無限期暫停營業公告。（許素惠攝）
全國蛋糕毛巾創始店雲林縣虎尾iicake蛋糕毛巾咖啡館的造型毛巾大受歡迎。（許素惠攝）

因陸客減連動國內旅遊人數下降，全國蛋糕毛巾創始店雲林虎尾iicake蛋糕毛巾咖啡20日起無預警歇業，負責人林穎穗說，該店開張頭兩年每年都有2、3000萬營業額，第三年以後每年都降20％，如今只剩50萬元，實在撐不下去了，將尋求異業合作或斷尾求生。

iicake蛋糕毛巾咖啡臉書粉絲頁上貼出歇業消息，網友大嘆可惜及不捨，上午大門深鎖沒營業，店門口貼出歇業公告，雲林縣府建設處副處長鄭峰明及工商發展科長徐忠利聞訊，趕往關切。

該館即日起除了接下來兩個周休假日及清明節連假外，無限期休館。

林穎穗指出，該店號召了許多虎尾毛巾業者第二代的年輕人，共同集資2000萬開設，由於走文創路線，開發出的產品每款都熱賣，前兩年年營業額約3000萬元，間接讓虎尾在地的毛巾產業也跟著活絡起來，不過，隨著大陸對陸客來台旅遊政策緊縮，第三年營業額開始下降。

林穎穗不諱言該店的陸客並不多，約只有2、3％，但是卻具有指標的帶動作用，陸客不來，連帶著國內旅遊也萎縮，這兩三年來，國旅人數減少很多，觀光業幾乎一片倒，哀鴻遍野，例如今年春節便沒什麼遊客來，他特地去別的觀光景點察看，也發現人不多，該店客人就比去年少3成。

林穎穗表示，本月26日將舉行股東會討論未來去留，股東們都有腹案，也積極在尋找可以合作的對象力圖轉型或提升，例如有化妝品業者有意異業合作，一面賣化妝品一邊繼續賣毛巾，還有國外咖啡業者想進駐。

林穎穗說，股東們會針對多項方案進行討論，如果能異業合作繼續經營是最好的，或者增資再提升，不然只好清算賣出斷尾求生。

(中時)

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