10台漁船於模里西斯未授權　疑非法漁撈

2018年03月20日 12:26 中時 洪安怡

我國從2015年10月遭歐盟列為非法捕撈漁業（IUU）不合作黃牌警告國家，至今未除名，去年環團更於模里西斯共和國發現至少有10艘台籍漁船未登記於印度洋鮪類委員會（Indian Ocean Tuna Commission, IOTC）2017年的授權漁船名單當中，相關名單已交由漁業署，呼籲漁業署積極打擊非法，讓台灣脫離黃牌。

綠色和平指出，去年2月至5月間於模里西斯共和國調查時，發現至少有10艘台籍漁船未登記於印度洋鮪類委員會（IOTC）2017年的授權漁船名單，其中多艘漁船更從未在2017、2018年IOTC漁船名單中出現，同時也發現，可能未登記的5艘由國人經營的權宜船，疑似已長時間未經核准在印度洋從事漁撈作業。

綠色和平表示，令人不解的是，其中有些漁船在中西太平洋漁業委員會（Western and Central Pacific Fisheries Commission, WCPFC）有登錄資料，表示漁業署應可掌握這些漁船資訊，卻未能從監控系統發現這些不在IOTC 2017年與2018年漁船名單的漁船出現在印度洋，時間可能長達近1年之久。

綠色和平海洋專案負責人李宜蕎表示，去年已經發現監測中心無法監管非法轉載漁獲，這次調查結果更顯示，監控系統沒有反映出本應屬於漁業署監控中的漁船出現在未經核准的捕撈區域，即使漁業署核對名單後也仍有出入，希望漁業署儘快確認漁船是否違規並確實執法，以保障合法漁船的權益。

另外，此次調查中，綠色和平也發現疑似違規的權宜船，進一步比對台灣2017年與2018年權宜船名單，發現船名混亂，國籍轉換資訊不明，建議漁業署若欲真正管理權宜船，防堵非法漁業發生，應於每艘漁船增設國際識別碼，如水上行動業務識別碼（Maritime Mobile Service Identity, MMSI）或IMO，並與船籍國通力合作，同時了解他國的作業規範與法規，相互支援抑止違法事件發生。

綠色和平表示，漁業署在過去2年多來於法規面改善，除新增《遠洋漁業條例》，加設電子系統，成立24小時漁業監控中心，掌握漁船動態等，去年10月歐盟以執法仍待加強為由，將台灣繼續留在觀察名單，有鑑於此，綠色和平已主動提交本次調查結果給漁業署，期待漁業署貫徹執法，向社會與國際展現取締非法漁業的成果。

(中時)