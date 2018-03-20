信義區70歲包租公 連五年蟬連健保補充保費王

2018年03月20日 12:26 中時 魏怡嘉

健保署今天公佈健保補充保費，在6類保險民眾所繳交的補充保費當中，個人貢獻補充保險費最多的是台北市信義區一名70歲左右的「包租公」，去年租金收入逾1億5600萬元，因此補充保費繳了298萬元，也蟬聯5年「補充保費王」。

至於去年一整年的補充保費，不畏補充保費費率下降及多項收費門檻上調影響，總收入達447億元，逆勢較前年增加4億元，主要為雇主發的平時及年終獎金較前年多，補充保費因而多挹注了12億元，顯示景氣較好；另去年股市上萬點，股利補充保費亦因而多收1.6億元、成長1.83％。

健保署承保組科長李春娥表示，去年健保補充保費，其中雇主負擔約239.5億元、占53.5％，而一般保險民眾所繳交補充保費計207.8億元、占46.5％。若與前年相較，6類保險民眾的補充保費收入成長最多的是執業務收入，多收入5千多萬元、成長8．21％。其次是獎金，較前年收入多3.2億元、成長6.06％，再者為股利所得，多收入1.6億元、成長1.83％。經分析，執業務收入多為律師、會計師或是建築師所申報，有可能案子去年結案進帳，至於獎金及股利則是受惠去年景氣不錯及股市上萬點貢獻。

負成長最多的則是利息收入，去年較前年負成長56.97％、少收了13.2億元，其次是兼職所得負成長2.07％、少收3500萬元。李春娥指出，利息及兼職所得因超過2萬的人數本來就不多，直接受到扣費門檻上調衝擊影響。

依健保署預估，今年補充保費預計將收到450億元，較去年微幅增加，另今年因基本工資調漲加上工會會員、農漁民保費調高，可為健保挹注47億元，預料今年健保當年赤字將較去年的88億縮小，加上尚有2386萬安全準備金，健保費率可望撐至2021年才有調漲壓力。

(中時)