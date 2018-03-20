軍事迷看過來 國防部及部史館週六罕見開放

位於大直的國防部新大樓。（姚志平攝）

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中時電子報

國防部今日發佈新聞稿，配合「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲觀摩競賽」，將於本週六(24日)在大直國防部博愛營區舉行，國防部首次對民眾開放營區，其中除了全民國防裝備展示之外，平時只接受機關團體預約的國防部部史館更是值得專程前往參觀。

本次活動上午10點開始開放民眾入場，下午1時50分由三軍儀隊表演及陸航直升機衝場為愛國歌曲觀摩競賽揭開序幕。活動中穿插國防部示範樂隊暨三軍儀隊聯合表演、陸航直升機6架編隊衝場、憲兵特勤隊戰技操演等項目；同時國防部博愛營區配合活動開放民眾參觀一樓部史館，迎賓廣場上也將陳展AH-64E阿帕契守護者攻擊直升機暨AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機各1架，並設置全民國防、人才招募等互動式體驗及園遊會等攤位，增加民眾接觸國防事務的機會，厚植全民國防教育成效。

國防Online介紹本次營區開放。(圖/國防政戰資訊服務網)

國防Online介紹本次營區開放。(圖/國防政戰資訊服務網)

國防部表示，愛國歌曲是以激勵高昂士氣，展現愛國情操為目的。今年首次辦理「全國高級中等學校創意愛國歌曲觀摩競賽」，並配合活動搭配三項戰技操演，同時開放博愛營區一樓部史館及於迎賓廣場陳展2架直升機、設置互動式攤位、園遊會，希望能增進與民眾接觸及良性互動，進而瞭解國軍建軍備戰成果，支持國防施政，激發全民國防共識，歡迎社會大眾踴躍到場參加活動，為競賽學生加油！

活動當日考量博愛營區幅員有限，不開放民眾開車入營，籲請參觀民眾攜帶中華民國身分證明相關文件接受查驗，同時善加利用大眾運輸工具及搭乘國防部接駁車，相關活動、交通訊息請至「國防部政戰資訊服務網」、「全民國防教育網」及「國防部發言人臉書」網站瀏覽或電洽國防部活動諮詢專線02-85099077洽詢。

(中時電子報)

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