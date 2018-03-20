MLB》光芒大膽玩4人輪值 自家王牌都不看好

2018年03月20日 12:26 中時電子報 蔡銘仁

光芒休季期間大舉拋售球星，今年更要做大膽嘗試，打算在例行賽採4人輪值，這一般只會在季後賽出現的調度，執行起來並不容易，連四年榮膺光芒開幕戰先發的王牌阿契(Chris Archer)，也不看好這能取得成功。

光芒目前輪值，以阿契、史奈爾(Blake Snell)、艾沃迪(Nathan Eovaldi)及法瑞亞(Jake Faria)組成，第五號輪值則由牛棚投手共同負擔。阿契認為，這在季後賽自然可行，「但例行賽有162場，這要維持很不容易。」

光芒的策略想成功，《theScore》記者威爾(Brandon Wile)指出，關鍵在阿契跟史奈爾，必須每場比賽能投得更長；阿契近三年都能投200局，對他來說這不是問題，但史奈爾去年大小聯盟加總投173局，已經是生涯最多，這對他這可是個挑戰。

此外，艾沃迪剛歷經韌帶移植手術復出，投球局數會受限，法瑞亞也只在大聯盟投86.2局，在在增加這計畫執行起來的困難度。儘管自由市場，仍有先發投手能找來助拳，但光芒休季期間頻賣掉球星，就是為了節省成本，補強成為他們選項的可能性不大。

光芒做出不少不符合常規的計畫，已經在光芒待六年的阿契，明白球隊在籌碼有限的情況下，必須做這樣的決定，「只要可行，小市場球隊就會這麼做，因為他們沒有足夠的錢，要盡可能讓投資得到最高回饋，4人輪值、1人花50萬美金，比1個人就要花200萬甚至1000萬還好。」

(中時電子報)