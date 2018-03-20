NBA》怎麼可能？詹姆斯在比賽中增重3公斤

騎士隊詹姆斯擁有強壯的體格。(美聯社)

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中時電子報

騎士隊詹姆斯(LeBron James)的體能異於常人，他的超人表現大家看多了，但最近ESPN的報導中又出現了一則都市傳說，指稱詹姆斯曾經在1場比賽裡增加了7磅體重(約3.1公斤)，這有可能嗎？

文章裡指出，詹姆斯當年在一場東區冠軍戰的賽前體重是271磅(約122.9公斤)，賽後卻變成278磅(約126公斤)。他量體重的時候隊友都傻眼了，詹姆斯自己也不敢相信，但是大家都不記得他有在比賽中大吃大喝。

美國媒體紛紛跑去徵求專家意見，大家都說不可能，「即使他汗量比常人少，比賽中大量飲水，開賽前呈現脫水狀態，這也只能讓他增加一點體重，不至於到7磅這麼多。」

職業拳擊手在過磅之後會快速增重，1天吃個7磅是有可能的，但在3個小時的球賽裡是萬萬不可能。一般人更願意相信是磅秤壞了，不過若是磅秤壞掉，其他隊友為何沒有增重？現在詹姆斯的體重比當年減輕很多，只有250磅(約113公斤)。

這在網路上也很快傳開，成為繼羅禮士(Chuck Norris)笑話接龍之後的新話題。網友表示：「當你一肩扛起球隊，這就是不可承受之重。」「一場球賽增加7磅我也行，差別是我躺沙發上喝啤酒吃披薩看球賽。」「川普說了，ESPN是假新聞製造機！」

(中時電子報)

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