林伯豐指勞檢為罰而罰 勞動部拿這個數據打臉

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中時

本報今日報導，工商協進會理事長林伯豐指出民粹對企業衝擊甚大，勞檢外包，企業勞檢合格卻仍被要求要開罰單，不然難交差。勞動部今（20）日回應，去年勞檢4萬場次，僅8千件開罰，開罰率約2成，說沒開罰難交差「絕非事實」。

依據《中國時報》報導中指出，林伯豐表示，勞工檢查單位將企業當敵人，有企業向他反映，勞檢單位將勞檢外包，勞檢雖然合格，但受委託單位卻要求業者給他們一個開罰單的機會，「不然回去交不了差」。

勞動部指出，去年按「宣導期」、「輔導期」及「檢查期」期程，逐步協助事業單位調適，一共檢查4萬多家場次，真正開罰約8千件，開罰率僅2成。勞動部職安署綜合規劃及職業衛生組組長林毓堂說，勞檢員勞檢案量完成即可，裁罰率、處分金額等跟KPI完全無關，不會在這上面有所要求。

而有關勞檢外包一事更是誤解，林毓堂指出，從2015年起，依據《聘用人員聘用條例》而聘用的勞檢員一共325人，這都人是依據法令聘用，直接受雇於地方政府，無所謂「外包」的狀況。

勞動部強調，今年3月1日《勞動基準法》新制上路後，並採宣導與檢查並重策略，對於有意改善確有困難者，亦提供諮詢輔導服務，以促使企業落實勞動法令，絕無將企業當作敵人，若公司遇到勞檢相關疑慮，可撥打02-8978-8117向職安署反映，將有專人立即處理。

(中時)

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