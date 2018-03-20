感人！Conti送球到偏鄉 世大運美女排球員現身

「大眼妹」陳怡如開心和賽嘉國小排球隊球員玩自拍。(Conti sports提供)

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中時電子報
Conti董事長楊惟超(右二)和世大運國手陳怡如一起送球到屏東賽嘉國小。(Conti sports提供)

為讓更多喜愛排球的孩子追夢，Conti送球到偏鄉活動，首班列車開抵屏東賽嘉部落，賽嘉國小全校57個學生幾乎人人會打排球，Conti董事長楊惟超深受感動。擁有鄒族血統的世大運國手 「大眼妹」陳怡如也鼓勵賽嘉小球員，「勇敢做夢，堅持到底！」

Conti詠冠體育用品有限公司發起送球到偏鄉活動，共有30所偏鄉國小受惠，並特別邀請世大運排球國手「大眼妹」陳怡如、籃球國手曾祥鈞和女足好手「咖咖」潘彥昕擔任送球天使。

母親是阿里山鄒族原住民的「大眼妹」陳怡如透露，小時候自己的志願是：成為聞名全台的排球員。「我13歲開始打球，23歲才入選中華隊，所以我很珍惜，每一次代表台灣出賽的機會，你們也要勇敢作夢，並堅持到底。」

對於偏鄉資源缺乏，陳怡如也很有感。「以前球衣都穿到上頭的字磨到看不清楚，拿到新球衣和新球的那一刻，真的超開心。」贈球儀式結束後，陳怡如開心地指導孩子們打球，小小兵們圍著大眼妹。

深耕台灣的Conti和排球淵源頗深，2010年起獲中華民國排球協會認證，作為全國性排球賽用球，企排六年到12年都是企業排球聯賽球團主之一，企排六到八年組Conti女排隊，九至12年組Conti男排隊，提供青年小將以賽代訓舞台。

(中時電子報)

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