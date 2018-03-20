賴清德：台灣是主權獨立國家 不受壓力改變

2018年03月20日 12:46 中時 鄭舲

中國大陸近來對多家外國企業網站施壓，要求各網站不能將台灣列為國家，行政院長賴清德今天在立法院會答詢表示，台灣是主權獨立國家，中國大陸用強壓手段要求一些公司或國家做出不是事實的改變，只會讓美國或其他西方國家看到他的鴨霸，對大陸不一定是好事。

時代力量立委林昶佐今天在質詢時指出，中國大陸近來對多家外國企業網站窮追猛打，包括醫療產品商美敦力、zara，及多家航空公司網站，要求將台灣改為大陸其中一省。另外，瑞典政府其中一個部門也將台灣改為大陸一省，賴清德認為台灣是國家還是大陸一省？

賴清德表示，台灣無論在現實面，或是領土、主權等國家要件都具備，因此台灣本身就是主權獨立國家，不會因為外界受到壓力所做的改變而有任何影響。在這過程中一方面看到中國大陸的鴨霸，一方面也看到國家主人、國際社會對台灣的聲援與支持，要對維護台灣主權的朋友表示感謝。

林昶佐追問，台灣省政府的英文版官方網站上將台灣介紹成一個省，既然賴清德認為台灣是國家，還有個台灣省政府正常嗎？賴清德表示，這不正常，但名稱是憲法層次，行政院沒有修憲權力，不過行政院在籌編明年台灣省政府的預算時，希望省政府的預算是空的。

林昶佐也問及修憲態度，賴清德說，憲法除了是人民權利的保障書外，也規定了政府的體制，若能做些改革，符合台灣人民，會對台灣人民的團結有助益，他個人支持推動憲政改革。

(中時)