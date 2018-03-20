NASA太空殖民計畫競賽 明道中學獲獎

2018年03月20日 13:19 中時 林欣儀

提升國際參與，明道中學10名學生組隊參加美國「NASA太空殖民計畫競賽」，透過撰寫全英文「Sumer（蘇美）」計畫書，設計抗輻射材質的太空殖民站、水電能源取得方式及農業發展計畫、教育制度等內容，奪下優勝獎，成為全台唯一獲獎隊伍。

這項NASA競賽是由美國太空總署、美國太空協會合作舉辦，包括歐洲、美洲及亞洲、澳洲等地中學生參加，參賽者必須設計一套可供人類在太空永續生存的實施計畫，並藉由相關數據、文獻支持計畫可行性，難度很高。

明道中學高二學生潘立珊、陳怡帆、黃渝文等10人組隊，設計出「蘇美計畫」參賽，他們說，蘇美文化是兩河流域文明的起源，以此為名主要希望在宇宙殖民先驅行動中，提供些想法做為參考。

隊長潘立珊說，組隊成員為社會組學生，大家善用自身強項、發揮團隊默契，藉由研究力學、建模與地理、能源等分工，設計抗輻射材質的太空殖民站、水電能源取得方式、農業發展計畫、教育制度、交通規劃與健保制度等內容，在來自世界2500件作品中脫穎而出，與印度、羅馬尼亞及日本團隊同獲優勝。

明道中學高中部主任徐文濤指出，此團隊為全球第一支將人文、經濟、政治等領域應用在太空殖民計畫的隊伍，展現學生系統思考與創意發想、探究實作的能力。

(中時)