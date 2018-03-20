台鐵清明連假花東秒殺 長途自強號已售完

2018年03月20日 13:04 中時 王思慧

台鐵局今（20）日零時起開放107年清明節連續假期（4月3日至9日）全線電話語音、網路及超商訂票，截至中午12時止，已完成26萬269筆、46萬3165張訂票，花東車票依然搶手，3日上午8時至5日中午12時的長途自強號，座位已售完。

台鐵表示，完成訂票的旅客，務必於2日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及超商取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取的車票，將於3月22日上午9時重新釋出供民眾訂票。

台鐵統計，截至今日上午9時，台北往花蓮、台東方向，4月3日上午8時至5日中午12時，長途自強號座位已售完；台東、花蓮往台北方向，4月7日至8日長途自強號座位已售完。

西部幹線車票預訂概況，台北往高雄方向，4月3日下午1時至5日下午4時，長途自強號座位已售完；高雄往台北方向，4月8日上午8時以後，長途自強號座位已售完。

南迴線部分，高雄往台東方向，4月4日、5日上午的長途自強號座位已售完；台東往高雄4月8日11至18時，長途自強號座位已售完。

台鐵強調，其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。而針對花東地區疏運，4月3日、4日及4月7日、8日加開東線4班實名制列車，訂於3月28日6時起開放身份證U、V開頭字號及3月1日以前設籍花東縣民網路訂票。

(中時)