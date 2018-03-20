《台旅法》剛生效 美國務院副助卿黃志恒今將訪台

2018年03月20日 13:24 中時 王嘉源

據美國之音20日報導，就在《台灣旅行法》剛生效後，美國國務院負責東亞和太平洋事務的副助理國務卿黃志恒（Alex Wong）將前往台灣訪問。國務院說，這次訪問再次強調長期以來美國的對台灣政策，以及對台灣的支持。

據報導，黃志恒在新加坡參加會議後定於3月20日到22日訪台。黃志恒將在台灣的美國商會「謝年飯」餐會上講話。謝年飯是美國商界人士與台灣官員見面以增加今後一年互動的機會。

美國國務院說，黃志恒還將與台灣官員就廣泛的議題展開討論。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國權力項目主任葛萊儀（Bonnie Glaser）19日對美國之音說：「川普政府希望加強與台灣的關係符合情理，任何人都不應意外。中國不斷增加對台灣的政治、軍事和經濟壓力，危害台灣的安全，損害美國利益。」

在黃志恒的台灣之行前幾天，美國總統川普簽署了《台灣旅行法》，鼓勵美國和台灣官員不受限制的雙向旅行。這項法案也被視為促進美國與台灣進行官方的直接接觸。美國1979年斷絕了和台灣的外交關係，與北京建交。自那以來，美國實行了一系列未成文的規則，包括限制美台內閣層級官員在美國首都華盛頓會面，以及限制包括台灣的正副總統、行政院長、外交部長及國防部長在內的官員訪問華府。

盡管美國和台灣的工作層級官員或者一些政治任命官員已經在進行互訪和會面，但是通常保持低調，避免引起外交反反響。

(中時)