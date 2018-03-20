中華郵政啟用帳戶電子支付扣款 郵購站掃碼行動支付

中華郵政公司今啟用帳戶電子支付扣款。（王思慧攝影）

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中時

中華郵政公司今舉行「電子支付連結郵政儲金帳戶付款啟動儀式(Account Link)」，宣布中華郵政開發多元創新金融服務，提供郵政儲戶便捷的金融體驗。中華郵政董事長王國材表示，目前跟電子支付平台公司合作，連接郵局帳戶付款，讓民眾減少領現金出來付款；也會先在金南郵局試辦無人郵局，更方面運用。

王國材表示，今天是71屆郵政節，也是郵政公司122歲生日，郵政正面臨轉型課題，從去年開始，推動智慧物流、數位金融跟長照服務三方面業務，因此除推動數位金融轉型，電子支付更是行政院主要推動的重要政策，現在先跟票證公司、電子支付公司合作，民眾可直接連接郵局帳戶，線上付款，讓民眾領現金減少，不用特地跑一趟。

中華郵政公司表示，郵政儲戶僅須於已簽約並啟用本服務的電子支付平台，首次設定連結本人郵局帳戶扣款，經中華郵政公司完成線上授權驗證後，後續於該電子支付平台的支付服務，即可直接連結帳戶扣款，享有便利且安全的付款機制。目前已與多家電子支付平台業者洽談合作事宜，後續待電子支付平台業者啟用後，郵政儲戶即可使用本服務，歡迎電子支付平台業者加入，共同促進國內電子支付產業蓬勃發展。

另外，今天表揚表現優良郵局員工，王國材說，最特殊人物就是丁滄源先生，他在2008年前退休，以前曾花2天的時間，把從日本寄來的信，送達已過世很久的收件人子女，這段故事後來被改編成電影「海角七號」；還有郵務士照顧一名張姓老人家，直到他過世。他表示，郵政公司不只是在表現上優異，也很敦親睦鄰，社會照顧非常多，希望轉型過程中能永續發展。

另為強化身心障礙人士金融服務，郵政公司從1月全面推出符合「網站無障礙規範2.0版」A等級標章網路郵局，及網路ATM友善專區，加大網頁字體、增設快捷鍵及定位點，並支援語音報讀功能，建構全面且完整的金融服務。

中華郵政公司近年來積極推動電子及行動支付，預計本年第2季推出台灣Pay QR Code轉帳購物服務，並持續優化網路交易流程、研發友善數位金融服務，掌握未來金融發展趨勢，以積極創新的理念，提供專業、便捷、普惠的郵政服務。

(中時)

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