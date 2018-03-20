影》鼠蹊部遭踢傷退 格林：怎不問對方是否故意

勇士格林遭踢鼠蹊部傷退，勇士20日對馬刺4大明星球員都缺席。(美聯社)

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中時電子報

衛冕軍金州勇士屋漏偏逢連夜雨，已經少了「海嘯兄弟」柯瑞、克雷湯普生和明星前鋒杜蘭特，20日對馬刺，格林第2節又遭對手踢到腹部傷退，勇士75比89落敗，馬刺則逃過慘遭橫掃命運。

杜蘭特兩天前確定因肋骨撞傷，至少缺陣兩周，加上腳踝扭傷的柯瑞、右指骨折的克雷湯普生，勇士禍不單行，20日第2節才開賽一分鐘，格林籃下防守時又遭切入的馬刺丹尼格林撞到腹部，當下痛苦彎腰，退場接受治療後就未再上場。

所幸格林經X檢查後並無大礙，但何時歸隊尚不清楚。格林賽後接受訪問，還反問記者是否有問馬刺丹尼格林是否故意踢他鼠蹊部，「如果是我的話，你們就會問我是不是故意的。」

賽後格林也首度鬆口，認為球隊這回很難以西區頭號種子闖入季後賽，「我們可能要以第2進季後賽了，除非火箭搞砸，但我不認為這會發生。」

馬刺一度領先多達16分，但第3節浪費領先分，倒數2.8秒遭勇士1分反超，馬刺艾卓吉轟下全場最高33分、12籃板，包括第4節包辦全隊28分鐘的19分，率隊要回領先，終止對戰勇士連敗，且是馬刺自12月後近期首度4連勝。

(中時電子報)

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