陳菊在華府喊話：不要對蔡英文失去信心 做她的後盾

2018年03月20日 14:13 中時 江靜玲

刻在美國訪問的高雄市長陳菊19日在華府對台灣鄉親喊話指出，改革不是革命，呼籲大家不要對蔡英文總統失去耐心，做蔡英文改革的後盾和力量。

陳菊並表示，《台灣旅行法》能獲川普總統正式簽署生效，鼓勵台美之間各層級官員互訪，給台灣更多空間是海內外鄉親多年努力結果，顯示台美在民主自由共同價值下互動密切。

陳菊一行於美東時間19日晚間抵達華府，首先拜會華府台灣同鄉會並發表演說，除分享自己在高雄市的治理經驗，陳菊坦承她自己對蔡總統的民調低也很著急。但她指出蔡英文是在進行前任總統們未做的事，包括年金改革、不當黨產和轉型正義。陳菊說，改革原本就困難，有必要的程序，可能不是那麼快，她呼籲大家不要失去信心，對蔡英文失去耐心，「希望大家做她的後盾，做她改革的力量。」

陳菊指出，台灣在夾縫中生存，但蔡英文總統表明不會在壓力下屈服，希望大家可以支持蔡英文對台灣的承諾，讓台灣歷經數個世代追求的社會正義和價值重建能夠真正實現。

2009年時陳菊曾拜訪華府台灣同鄉，此次則是她最後一次以高雄市長身份訪問華府。陳菊表示，台灣華府同鄉會有很多朋友是她1979年美麗島事件前來時就認識的，這次到華府，行前有向蔡總統報告，蔡總統並未交代她要表達什麼，但做為一個長期關心台灣發展的人，指出蔡英文正在做歷任總統未做的必要改革，台灣鄉親應支持蔡英文，「是我一貫的立場。」

19日晚間約有200多名人士出席了陳菊的演說。陳菊表示，她期待20 日透過在華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)的演說，讓世界更清楚認識台灣，更了解台灣在自由、民主與人權等普世價值上的努力和貢獻。

(中時)