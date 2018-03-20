深澳燃煤電廠爭議 陳歐珀：縣民有健康疑慮就不接受

2018年03月20日 14:15 中時 胡健森

環保署14日討論通過深澳燃煤電廠環差案，繼宜蘭代理縣長陳金德表示有條件支持行政院後，已獲得民進黨提名參選宜蘭縣長的立委陳歐珀20日表示，將會選擇與縣民站在一起，只要對宜蘭的環保、對縣民的呼吸健康權利有疑慮，就不能接受。

環保署通過深奧燃煤電廠環差案在宜蘭地方上引起軒然大波，代理縣長陳金德先是在臉書措辭嚴厲表示「不接受這份環差報告、政治語言不用多說、宜蘭人不受這種氣」，但之後改口表示，基於整體的電力配置，只要台電在深澳電廠運轉前增加粒狀汙染物處理設備，並做到比原環評承諾更嚴格排放標準，同時新北市政府嚴格監督，他支持行政院長賴清德。

立委陳歐珀則在20日舉行記者會表示，台電雖已公布有關「深澳發電廠」PM2.5對各縣市平日最大微量報告，但報告數據與新北市環保局委託報告差異甚大，他要求台電及環保署必須針對兩者報告間的差異做解釋闡述，告知民眾興建「深澳發電廠」所產生的P.M2.5微量所造成的可能危害做整體評估防範，讓專業問題回歸專業審查，避免淪入直接的「是或否」問題。

陳歐珀也代表宜蘭人抗議環保署未將宜蘭縣列入環叉分析範圍，且在環評專案會議上並未邀請宜蘭縣政府參加，做法相當不周全，他並要求與「深澳發電廠」相關會議，應邀請宜蘭縣政府參與，對於之前舉行的環境影響評估會議，沒有邀請宜蘭縣政府列席甚至參與審議「深澳發電廠」興建一事，環保署根本是漠視宜蘭縣民的權益，未來如有相關爭議時，不應排除鄰近相關縣市。

陳歐珀強調，本身具有環工專業背景，深知毒性空氣污染物健康風險評估非常重要，但在報告裡面卻沒有看到，他要求必須在研究報告內納入鄰近縣市，並進行風險評估；尤其專業問題應該要回歸專業解決，自己將會選擇與縣民站在一起，只要對宜蘭的環保、對縣民的呼吸健康權利有疑慮，他就不能接受。

(中時)