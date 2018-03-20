違停公車停靠區 中市3個月拖吊上千輛

2018年03月20日 14:26 中時 盧金足

這3個多月來，市府加強執法，公車停靠區共取締拖吊1026輛次，讓候車空間更安全友善。（盧金足翻攝）

台中市政府整頓交通重要路段違規停車。交通局表示，公車停靠區拖吊執行3個月多月以來，共取締1026輛次，也讓候車空間更安全；而台中轉運站周邊人行道經1個月強力拖吊及阻斷停放等措施，也有效改善違停狀況，還給行人更安全暢通步行空間，而大力整頓違停也獲得民眾與網友支持。未來將持續執法，讓台中交通秩序愈來愈好。

根據衛福部統計，道路交通事故30日內死亡人數初估值，台中市106年較105年減少44人，下降17%，降幅六都第二。

交通局長王義川表示，車輛違規停放影響交通甚鉅，市府持續針對各交通重點地區加強取締。尤其是公車停靠區，因公車必須有足夠空間停靠路邊讓乘客上下車，一旦有其他車輛違停占用，公車停靠空間勢必被壓縮，從而影響道路正常行車速度與安全。

過去3個多月市府加強執法，公車停靠區共取締拖吊1026輛次，讓候車空間更安全友善。

台中轉運站周邊之人行道，經1個月左右的整頓，採取強力拖吊及阻斷停放等策略作為後，已有效改善違停情形，還給乘客、行人更安全暢通的步行空間。

王義川強調，車輛違規停放影響交通安全、妨礙行人通行及市容景觀等，交通局與警察局為確保用路人通行權益與安全，針對市中心、大里、太平、豐原、潭子、后里、神岡等地區，包括公車停靠區、轉運站、火車站、人行道、學校、醫院、停車場及嚴重違停等周遭區域，均持續強化巡查勤務，提高見警率，加強取締拖吊，即時排除交通阻礙，也希望減少民眾投機違規行為，讓通行及乘車環境更友善。

此外，包括車站、商圈、學校、公車停靠區等地點違停，以及併排停車、人行道違停等，特別容易導致交通混亂，因此常是專案勤務執行地點及項目，對於市府加強取締違規車輛，很多民眾與網友也相當支持。

交通局呼籲大家不要貪圖一時方便，造成他人的不便，也可有效降低發生交通事故的機會。

交通局表示，交通部日前提供衛福部統計道路交通事故30日內死亡人數初估值，台中市106年較105年減少44人，下降17％，降幅六都第二，顯示台中市過去積極推動大眾運輸發展、改善道路安全、落實停車管理秩序等面向，以「降低事故死亡人數」為努力目標，已獲相當成果，未來仍將持續努力，讓道路交通更安全。

(中時)