北市警3分局偵查隊長懸缺近2月 市警局高層無動於衷

內湖分局。(翻攝google map)

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台北市警局下屬松山、內湖、北投等3個分局偵查隊長，自今年1月29日懸缺至今近2個月尚未補人，市警局高層始終無視，但市警局高層一面要求各分局拼績效，一方面卻又不重視偵查隊長懸缺問題，讓人質疑市警局維護治安的決心，甚至有外傳市警局遲遲不作業，是因有太多金主關說人事，在各方角力擺不平下，才導致高警局高層擱置人事作業。

今年1月29日，台北市警局發布人事調動，將松山分局偵查隊長黃水願、北投偵查隊長楊坤明調升副分局長，另外，內湖分局偵查隊王國峰調升2線4星分局長，加上有某個分局偵查隊長倦勤請調其它內勤職，台北市偵查隊長一下出缺4人，但至今已近2個月，市警局始終未作業補人，仿彿這4個偵查隊長出缺無關痛癢。

新任警政署長陳家欽上任後，指令警政署及刑事局加強各項治安作為，推出針對各項刑案的專案行動，例如：專司緝毒的「安居專案」、專對打詐的「斬手行動」等，都是屬於偵查隊的績效業務，出缺偵查隊長的分局，一直由副隊長代理，讓分局長為擔心因沒有偵查隊長而影響績效評比，但又知道是市警局高層故意不作業，不敢跟上級反應，甚至市刑大也只能安慰這些代理的副隊長，多加擔待協助分局長。

有人解釋，台北市警局高層可能是要待刑事局針對2線4星縣市刑大大隊長調整，有涉及台北市偵查隊長外放部分，再一併作業，但相對於台北市，隔鄰的新北市警局，從去年11月至3月為止，已經作業過2個梯次的人事調整，多個分局偵查隊長職缺都已調整，如遇有獲選出任縣市2線4星刑大大隊長，再依次補缺即可，以此為由不補人，理由頗為牽強。

據知悉人情人士透露，市警局高層遲遲不作業原因，事實上跟偵查隊長職缺無關，反而是因一些重要派出所所長接任人選卡關有關，許多有意爭逐重要派出所的人選，紛紛私下拜託金主向市警局高層關說，導致同一個重要派出所，出現多名金主關說情形，還讓市警局高層一度發飆，放話不准再有人找金主來關說，否則將淘汰出局。

也就因為重要派出所競逐激烈，無法擺平，市警局高層不願得罪背後金主下，只好擱置人事作業，連帶讓偵查隊長繼續無限期懸缺下去。

(中時)

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