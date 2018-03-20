二戰瓜島戰役遭日擊沉 美朱諾號輕巡洋艦海底現蹤

美軍二戰時期輕驅逐艦朱諾號，在遭擊沉後76年後，於所羅門群島海域現蹤。（圖/美聯社）

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中時電子報

據英國衛報（The Guardian）報導，由這位微軟（Microsoft）共同創辦人投資領軍、利用長約76公尺的「海燕號」（RV Petrel）研究船的團隊，繼發現日本二戰（WW II）沉沒3萬噸級戰艦「山城號」（IJN Yamashiro）與美軍列星頓號航母（USS Lexington CV-2）的遺骸後，近日又在南太平洋海底，找到於瓜達康納爾島海戰（Battle of Guadalcanal）遭日軍魚雷擊沉、美軍亞特蘭大級輕巡洋艦朱諾號（USS Juneau (CL-52)）遺骸。

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作為二戰亞特蘭大級2號艦的朱諾號輕巡洋艦，以阿拉斯加州朱諾市為名。1942年正式投入服役，標準排水量為6,000噸、艦身全長為165公尺、最高速度可達32節、可搭載最多673名士官兵。擁有近30架防空機砲與艦砲、8個裝載魚雷的彈夾，最大續航距離為8,500海浬。服役後首次巡航地點是南太平洋的東加，協助救起胡蜂號航母（USS Wasp CV-7）遭擊沉後落水的美軍官兵。

二戰於瓜島戰役遭日軍擊沉的朱諾號驅逐艦，被保羅艾倫團隊發現。（圖/美聯社）

朱諾號第一場海戰是聖克魯斯群島戰役（Battle of the Santa Cruz Islands），隨同企業號航母（USS Enterprise (CV-6)）打擊日本海軍，朱諾號在本次海戰成功擊落18家日本軍機。後隨隊參與慘烈的瓜達康納爾島海戰，先後遭到日本天津風號驅逐艦（Amatsukaze）和伊號第二十六潛艦（I-26）魚雷攻擊，造成船艙內部大爆炸且斷裂成兩段，艦上多數船員死亡，包含同在艦上服役的蘇利文兄弟（Sullivan brothers）。

1942年停靠在紐約的朱諾號輕驅逐艦。（圖/美國海軍）

負責海底搜尋任務的執行長羅伯卡夫（Robert Kraft）表示，「意外在聖派翠克節（St. Patrick’s Day）找到這艘軍艦，令全體隊員感到驚喜。但朱諾號遺骸目前躺在數千公尺海底，昏暗且強勁的水流，都讓團隊事前無法確定找不找得到。當年蘇利文兄弟的故事，深深地影響了那一代的美國人。」目前朱諾號躺在所羅門群島約4,200公尺底下的海域。

(中時電子報)

文章來源：USS Juneau, war ship that sank with 600 aboard, discovered 4km down in Pacific

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