綠能夯！電動二輪車充電站 中市補助提高至1萬

2018年03月20日 14:30 中時 盧金足

台中電動汽車充電站達299站，為全國第一；電動二輪車充電站也已達469站！為建構電動車便利的充電環境，台中市府除了在公有停車場廣設電動車充電站外，更進一步推動充電站設置補助措施，電動二輪車充電站補助經費由去年每站7000元，提高至1萬元。

此外，響應花博低碳精神，豐原、后里、外埔三大展區，以及大甲區共四個行政區，每站補助金額更提高至1萬3000元，補助申請自即日起至今年10月15日止。

環保局長白智榮表示，為推廣低碳節能的電動汽車及電動二輪車，市府除補助民眾購買電動車，也極力解決充電站便利性問題。

目前台中電動汽車充電站達299站，為全國第一；電動二輪車充電站也已達469站；截至去年為止，全市電動機車數量也已成長至1萬2239輛。

市府除推動免牌照稅、免燃料費、公有停車場免費停車等優惠措施外，環保局今年持續推廣「電動二輪車充電站設置補助計畫」，並將補助經費由去年每站7,000元提高至今年1萬元。

同時，為響應台中花博低碳精神，包括豐原、后里、外埔及大甲等四個行政區，電動二輪車充電站設置補助金額更提高至1萬3000元，鼓勵花博參觀民眾使用電動二輪車作為交通工具。

此外，全市電動汽車充電站設置補助每站5萬元，上述四行政區更加碼至6萬元。

環保局於3月27日、28日以及4月13日舉辦3場次補助計畫說明會，民眾可上「台中ㄅㄨㄅㄨ網」線上報名參加。此外，市府今年也進一步簡化申請表單，落實簡政便民的精神。

(中時)