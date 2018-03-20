綠能夯！電動二輪車充電站 中市補助提高至1萬

推廣綠能，台中市電動二輪車充電站加碼補助。（圖／台中市府提供）

友善列印
中時

台中電動汽車充電站達299站，為全國第一；電動二輪車充電站也已達469站！為建構電動車便利的充電環境，台中市府除了在公有停車場廣設電動車充電站外，更進一步推動充電站設置補助措施，電動二輪車充電站補助經費由去年每站7000元，提高至1萬元。

此外，響應花博低碳精神，豐原、后里、外埔三大展區，以及大甲區共四個行政區，每站補助金額更提高至1萬3000元，補助申請自即日起至今年10月15日止。

環保局長白智榮表示，為推廣低碳節能的電動汽車及電動二輪車，市府除補助民眾購買電動車，也極力解決充電站便利性問題。

目前台中電動汽車充電站達299站，為全國第一；電動二輪車充電站也已達469站；截至去年為止，全市電動機車數量也已成長至1萬2239輛。

市府除推動免牌照稅、免燃料費、公有停車場免費停車等優惠措施外，環保局今年持續推廣「電動二輪車充電站設置補助計畫」，並將補助經費由去年每站7,000元提高至今年1萬元。

同時，為響應台中花博低碳精神，包括豐原、后里、外埔及大甲等四個行政區，電動二輪車充電站設置補助金額更提高至1萬3000元，鼓勵花博參觀民眾使用電動二輪車作為交通工具。

此外，全市電動汽車充電站設置補助每站5萬元，上述四行政區更加碼至6萬元。

環保局於3月27日、28日以及4月13日舉辦3場次補助計畫說明會，民眾可上「台中ㄅㄨㄅㄨ網」線上報名參加。此外，市府今年也進一步簡化申請表單，落實簡政便民的精神。

(中時)

違停公車停靠區 中市3個月拖吊上… 推動兩岸交流自己來 朱立倫明訪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。