TBC光纖寬頻500M網路升級 建置智慧家庭必備高頻寬

2018年03月20日 14:05 中時 陳世宗

因應數位匯流時代的大量需求，TBC在今年啟動投注超過新台幣2億資金，建置於苗栗具備強大備援機制的第二頭端，20日正式全面推出500M光纖寬頻；TBC與其他業者不同之處，在於旗下系統台經營區並非全都是都會人口密集區，含蓋山區和海岸區，但500M光纖寬頻在雙向全區都可供裝。

隨著線上遊戲製作設計越來越精細，以及影片品質的大幅提升成4K甚或8K，對於超重度使用者、常常在下載大量的影音檔案、遊戲的，或者是有多人多設備使用同一線路的家庭，高頻寬速率的網路需求也是必須的。

TBC產品行銷執行副總裁黃信煒說，該公司是台灣主要多系統媒體業者中，唯一的美國有線電視實驗室會員，對DOCSIS 3.1成為新國際標準的支持，有助於讓國內用戶享有與國際領導業者相匹敵的服務內容。

目前TBC所有寬頻上網設備全都升級到 DOCSIS 3.0規格，更陸續更換DOCSIS 3.1的E6K設備，藉此支援多頻道(Channel Bonding)以及OFDM調變技術的高速上網架構，以期近期推出1Gbps的高速率網際網路上網服務。

TBC將全力開發FTTx上網服務，以增鋪光纖和DWDM技術並導入RFoG和PON技術，建立光纖大樓(FTTB)，以光纖的方式做客戶端終端設備做介接(FTTH)，提供較高上行速率或對稱式之網際網路接取服務給個人和企業用戶。

TBC藉由500M上市，及二月份推出的智慧載具APP多螢直播收視TBC GO，該公司也推出特別優惠專案『GO滿足』，讓使用者將家庭數位產品每月只要$999起就能一次購足；產品服務包括光纖寬頻、數位升級的有線電視、數位套餐GO豪樂組、TBC GO、數位錄放影DVR Plus、鴻海4K便當，一次購足家庭娛樂服務。再享三個月免費VIP線上影音會員，再免費提供高規格的WiFi無線分享器，讓全家人同時飆網、一起追劇，就連出門在外也能享受精彩視界。

(中時)