恰似3月雪 台中積善公園流蘇花滿樹

市議員邱素貞指出，南區積善公園裡目前流蘇樹正開滿白花，雪白清香恰似3月雪，為春天帶來幸福的腳步！（陳世宗攝）

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台中市處處是賞花的景點！市議員邱素貞指出，南區積善公園裡目前流蘇樹正開滿白花，雪白清香恰似3月雪，非常漂亮又充滿喜感，吸引許多民眾前往捕捉美景；特別是在春暖花開時令，流蘇樹開著綿綿的小白花，空氣中散發著淡淡清香，為晚春帶來浪漫醉人的景致！

「女人愛花、賞花，但不摘花！」邱素貞說，流蘇樹原產台灣北部低海拔山區或溪畔，如大漢溪流域、林口台地等地；另外在日本、韓國、中國都有分布。台灣的流蘇樹，花期多在春天3、4月間，又稱流疏樹；別稱4月雪、6月雪、白花茶等。

邱素貞指出，南區積善公園裡的流蘇樹，種植在旱溪舊河道邊，與公園綠地相映成趣，恰如白雪灑落，非常漂亮又充滿詩情畫意；北部大安森林公園、台大校園、士林官邸和角板山公園都是有名的景點。積善公園和中興大學都是很好的賞花景點，愛花民眾不須捨近求遠。

受到環境變遷和外來物種入侵等影響，對台灣原生種的植物造成衝擊與浩劫！原生種的流蘇樹在野外族群逐漸減少；所幸近年來復育的情況良好，園藝界也努力推廣，目前在公園綠地越來越有機會欣賞到流蘇的芳蹤。

植物專家李炳欣說，流蘇屬落葉性喬木，圓錐型花序，花瓣白色頂生，花瓣細長，特殊清香很受人歡迎；尤其花冠如仕女服飾的流蘇，所以有流蘇、流疏的美名。3、4月間流蘇恰似飄灑上一層白雪覆蓋在綠色樹冠上，美麗高雅的樹型，為春天帶來幸福的腳步。

(中時)

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