行動支付成趨勢 宜蘭2家業者已申請加入

2018年03月20日 14:38 中時 胡健森

行動支付已成為難以逆轉的趨勢，名列宜蘭縣百大名店之一、位於礁溪鄉的「八寶冬粉」已率先加入行動支付的行列，北區國稅局長王綉忠20日也專程前往「八寶冬粉」並以行動支付消費，感謝業者響應政府政策，同時也期盼周邊商圈營業人踴躍申請，一起加入行動支付行列。

財政部北區國稅局表示，為加速行動支付普及化，財政部已在今年1月12日訂定發布「小規模營業人導入行動支付適用租稅優惠作業規範」，提供查定稅率1％的租稅優惠措施，鼓勵小規模營業人導入行動支付，宜蘭縣部分除了礁溪鄉的「八寶冬粉」，另外還有羅東鎮的「禾口田」鍋物，提供消費者快速結帳、更聰明的消費模式。

「八寶冬粉」業者表示，因為感覺到行動支付似乎已經是消費趨勢，便抱著「試試看」的想法在上星期向國稅局提出申請，累計透過行動支付已完成超過80筆交易，確實是滿方便的，省去了收現金、找零錢的麻煩。

北區國稅局表示，透過行動支付可降低收受現金保管的風險，並提供多元便捷快速的收款方式，此外，對於屬於小規模的營業人，即使店家生意變得「搶搶滾」每月銷售額超過20萬元，仍可繼續享有1％的優惠稅率；國稅局也將積極推動以行動支付儲存雲端發票，讓民眾在各個消費場所都能享受行動支付的便利性，進一步提升行動支付普及率與消費者使用雲端發票的意願，共創消費者、營業人及政府「三贏」局面。

(中時)