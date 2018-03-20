發展山城觀光 市府推四大面向 展露山城風華

2018年03月20日 14:35 中時 陳世宗

陸客不來，國旅成為主流市場！台中市原住民市議員朱元宏、洪金福等20日為山城居民請命，爭取串聯谷關和新社的觀光產業，建議市府推動觀光纜車計畫，並結合科技與產業發展觀光新體驗。觀光旅遊局表示，市府築底遊憩環境，整合產業文化資源等四大面向，讓山城風華再現！

市議員黃馨慧等人說，新社位於台中市中部偏東，南臨北屯區，每逢秋冬時節的新社花海活動吸引百萬觀光人潮，為拓展在地農產品與美食料理的能見度，及菇類伴手禮、菇類料理、採菇DIY體驗等，市府應增添前往新社體驗的多樣行程趣味。

朱元宏指出，谷關風景特定區以溫泉產業為主，富含原住民文化的裡冷、松鶴、十文溪部落及谷關七雄登山休閒步道等景觀特色，及各式不同風格溫泉會館、餐廳等，向來是中部橫貫公路著名的溫泉勝地；建請市府推動觀光纜車計畫，並結合科技與產業帶動旅遊商機。

觀光旅遊局表示，觀光纜車計畫目前還在評估中！為發展山城成為提供旅客生態旅遊、採果賞花、文化巡禮、溫泉泡湯和登山健行的「運動慢活旅遊目的地」；該局從建置優質遊憩環境、鏈結地方特色產業與文化、規畫亮點活動與跨越主題旅遊、打造品牌化及國際化四大面向。

觀旅局強調，目前山城重要上位計畫有客委會的浪漫台3線、國發會大甲溪流域整治計畫及營建署129拓寬工程等3項；還有市長123政見、自行車369計畫、東豐生活圈快速道路、2018世界花博及大坑都市計畫等，全面帶動山城整體發展，展露山城風華。

(中時)