千億元海水採礦烏龍案 市議會擬4月16日請林佳龍專案報告

台中市議會國民黨團書記長李中，手持22位議員連署書請議長林士昌召開臨時會，要求市長林佳龍到議會做專案報告！（陳世宗攝）

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台中市政府日前和德商簽訂1100億元的海水採礦投資案，被媒體爆料該德商是1人公司。台中市議會藍營22位議員日前連署要求議長召開臨時會，請市長林佳龍做專案報告；經黨團書記長李中和議長林士昌研議，達成共識將於4月16至18日召開臨時會進行專案報告。

國民黨籍22位市議員日前共同連署建請議長儘速召開臨時會，讓林佳龍對台中市烏龍投資案造成聲譽受損及相關行政缺失，公開向市民說清楚、講明白，並負起政治責任。依地方制度法第34條規定，議員代表三分之一以上連署即可請議長召開臨時會，連署人數已達門檻。

黨團書記長李中20日拜會議長林士昌商討召開臨時會的議程。因年底將舉行九合一大選，為讓現任議員都能夠早日投入選戰！議會原規畫4月25日起召開第7次定期大會，結束後第8次立即召開，提早於9月27日結束會期；要再召開臨時會時間非常緊湊。

李中表示，因龍團隊處事草率、全市蒙羞！1100億元的台中港烏龍投資案，淪為全國矚目的負面新聞，除傷害中市形象，市府迄今仍避重就輕、語焉不詳，市民心中一團霧水；為使真相儘速釐清，還是請林佳龍親向全體市民說清楚；講明白。

林士昌議長同意於4月16至18日加開臨時會，並於清明節前召開程序委員會，討論相關議程；林佳龍是否會親自進行專案報告，有待程序委員會討論。台中市政府新聞局長卓冠廷表示，對於是否召開臨時會屬議會職權，市府尊重議會。

(中時)

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